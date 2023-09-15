CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

«Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

«Базальт СПО», российский разработчик семейства операционных систем «Альт», и Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Губкинский университет) в сентябре 2023 г. объявили об открытии учебно-исследовательской лаборатории по продуктам и решениям «Базальт СПО» на кафедре безопасности информационных технологий. Компания оказала вузу необходимую помощь в создании лаборатории и предоставила лицензии на программные продукты. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Работа с образовательными учреждениями — одно из приоритетных направлений для «Базальт СПО». За последние пять лет компания реализовала более 155 тыс. лицензий. Сегодня ОС «Альт» используют свыше 200 вузов и 4000 школ.

«Совместно с руководством и профессорско-преподавательским составом Губкинского университета нами сделан очередной большой шаг в развитии сотрудничества с крупнейшим вузом страны, готовящим кадры для топливно-энергетического комплекса. Открытие учебно-исследовательской лаборатории научит студентов решать инженерные и исследовательские задачи с использованием одной из самых надежных операционных систем — «Альт», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Ежегодно в лаборатории смогут получать знания до 500 будущих бакалавров, специалистов и магистров, в том числе в рамках проекта «Цифровые кафедры» программы «Приоритет-2030» Губкинского университета. Они будут изучать операционные системы семейства «Альт», основы их администрирования, методы обеспечения информационной безопасности.

Основные задачи лаборатории: получение знаний студентами и развитие их навыков по созданию комплексной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры предприятий нефтегазовой отрасли России; формирование представлений о современных решениях в области сетевого и системного администрирования и информационной безопасности по программам бакалавриата и магистратуры; содействие преподавателям в проведении учебных занятий и факультативных курсов, учебных практик, защит курсовых и выпускных квалификационных работ по изучению российских ОС «Альт»; исследование и выявление мер для внедрения комплексного подхода к промышленной безопасности на основе решений «Базальт СПО».

Антон Туманов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе Губкинского университета: «Только на базе отечественных программных решений, таких, как семейство ОС «Альт», можно создавать надежные и безопасные информационные инфраструктуры российских предприятий».

«Создание учебно-исследовательских лабораторий в вузах и специализированных классов в школах — долговременная стратегия компании. В ближайшее время отечественные операционные системы станут доминирующими на российском рынке, поэтому крайне важно уже сейчас позаботиться о подготовке ИТ-специалистов с нужным багажом знаний», — сказал Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

«Такая форма сотрудничества, как учебно-исследовательская лаборатория очень важна, так как решает большое количество одновременно и образовательных, и производственных задач — начиная с тестирования интерфейсов, оценки легкости управления, настройки и работы в операционных системах пользователей совершенно различного уровня подготовки до решения исследовательских задач в области обеспечения надежности и безопасности систем», – сказал Александр Белоусов, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий Губкинского университета.

В портфеле «Базальт СПО» есть специальный продукт для организации учебного процесса — ОС «Альт образование». Она рассчитана на использование во всех образовательных учреждениях — от детского сада до вуза. Такой диапазон применения обусловлен множеством опций по настройке ОС и большим набором специальных программ.

Нефтегазовая отрасль также входит в число важнейших направлений для «Базальт СПО». Объемы поставок программных решений заказчикам быстро растут. В настоящее время клиентами «Базальт СПО» являются свыше 250 компаний, их количество за пять лет увеличилось более, чем в пять раз.

***

«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

Экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций Webinar заработала на ОС Astra Linux

CNews Analytics выпустил обзор рынка облачных сервисов

Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

В России вводят обязательную цифровую маркировку красной икры

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще