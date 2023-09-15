«Базальт СПО» открывает учебно-исследовательскую лабораторию в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

«Базальт СПО», российский разработчик семейства операционных систем «Альт», и Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Губкинский университет) в сентябре 2023 г. объявили об открытии учебно-исследовательской лаборатории по продуктам и решениям «Базальт СПО» на кафедре безопасности информационных технологий. Компания оказала вузу необходимую помощь в создании лаборатории и предоставила лицензии на программные продукты. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Работа с образовательными учреждениями — одно из приоритетных направлений для «Базальт СПО». За последние пять лет компания реализовала более 155 тыс. лицензий. Сегодня ОС «Альт» используют свыше 200 вузов и 4000 школ.

«Совместно с руководством и профессорско-преподавательским составом Губкинского университета нами сделан очередной большой шаг в развитии сотрудничества с крупнейшим вузом страны, готовящим кадры для топливно-энергетического комплекса. Открытие учебно-исследовательской лаборатории научит студентов решать инженерные и исследовательские задачи с использованием одной из самых надежных операционных систем — «Альт», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Ежегодно в лаборатории смогут получать знания до 500 будущих бакалавров, специалистов и магистров, в том числе в рамках проекта «Цифровые кафедры» программы «Приоритет-2030» Губкинского университета. Они будут изучать операционные системы семейства «Альт», основы их администрирования, методы обеспечения информационной безопасности.

Основные задачи лаборатории: получение знаний студентами и развитие их навыков по созданию комплексной импортонезависимой ИТ-инфраструктуры предприятий нефтегазовой отрасли России; формирование представлений о современных решениях в области сетевого и системного администрирования и информационной безопасности по программам бакалавриата и магистратуры; содействие преподавателям в проведении учебных занятий и факультативных курсов, учебных практик, защит курсовых и выпускных квалификационных работ по изучению российских ОС «Альт»; исследование и выявление мер для внедрения комплексного подхода к промышленной безопасности на основе решений «Базальт СПО».

Антон Туманов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе Губкинского университета: «Только на базе отечественных программных решений, таких, как семейство ОС «Альт», можно создавать надежные и безопасные информационные инфраструктуры российских предприятий».

«Создание учебно-исследовательских лабораторий в вузах и специализированных классов в школах — долговременная стратегия компании. В ближайшее время отечественные операционные системы станут доминирующими на российском рынке, поэтому крайне важно уже сейчас позаботиться о подготовке ИТ-специалистов с нужным багажом знаний», — сказал Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов «Базальт СПО».

«Такая форма сотрудничества, как учебно-исследовательская лаборатория очень важна, так как решает большое количество одновременно и образовательных, и производственных задач — начиная с тестирования интерфейсов, оценки легкости управления, настройки и работы в операционных системах пользователей совершенно различного уровня подготовки до решения исследовательских задач в области обеспечения надежности и безопасности систем», – сказал Александр Белоусов, заведующий кафедрой безопасности информационных технологий Губкинского университета.

В портфеле «Базальт СПО» есть специальный продукт для организации учебного процесса — ОС «Альт образование». Она рассчитана на использование во всех образовательных учреждениях — от детского сада до вуза. Такой диапазон применения обусловлен множеством опций по настройке ОС и большим набором специальных программ.

Нефтегазовая отрасль также входит в число важнейших направлений для «Базальт СПО». Объемы поставок программных решений заказчикам быстро растут. В настоящее время клиентами «Базальт СПО» являются свыше 250 компаний, их количество за пять лет увеличилось более, чем в пять раз.

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«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.