«Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности

Компания «Философия.ИТ» (входит в «Лигу цифровой экономики») предложит заказчикам решение для распознавания паспорта России и проверки его подлинности – Smart ID Engine 2.0. Продукт в 20 раз увеличивает скорость ввода данных, обеспечивая защиту от мошеннических действий. Разработчик решения – компания Smart Engines. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Smart ID Engine 2.0 является флагманским программным продуктом в линейке Smart Engines. Он извлекает данные из паспорта гражданина России и обеспечивает проверку его цифровой и физической подлинности на сканах, фотографиях и в видеопотоке. Решение за доли секунды распознает рукописные паспорта, все страницы паспорта России и штампы в любых условиях, даже при недостаточном освещении. Технология обрабатывает и другие удостоверяющие документы России, а также стран СНГ и еще 220 юрисдикций.

Благодаря Smart ID Engine 2.0 бизнес и компании госсектора могут забыть про ручной ввод информации из ID-документов. Программный продукт вводит паспортные данные в 20 раз быстрее и два раза точнее квалифицированного оператора. Кроме того, система защитит организацию от мошеннических атак. Например, если злоумышленник решит по фальшивому паспорту взять в банке кредит, Smart ID Engine 2.0 моментально обнаружит подделку.

Это новая веха стратегического сотрудничества двух лидеров в своих областях – компании по внедрению цифровых продуктов с 20-летним опытом «Философия.ИТ» и OCR-разработчика Smart Engines. Оно началось еще в 2019 г. Меньше чем за пять лет партнеры совместными усилиями помогли автоматизировать ввод данных из документов и реализовали проекты для российских компаний, таких как «Вымпелком», «М.Видео-Эльдорадо», «Почта банк», Росбанк и др.

«Мы гордимся тем, что имеем дело с настоящими профессионалами своего дела, первоклассными экспертами в области распознавания текстов и документов – компанией Smart Engines. Внедряемые решения действительно повышают качество сервиса клиентов, систематизируют и ускоряют процессы, связанные с обработкой документов. Теперь нашим заказчикам станет доступна еще одна чрезвычайно важная функция – проверка документа на предмет подлинности. ИИ за секунды обнаруживает подделку и не оставляет мошенникам никаких шансов. В условиях участившихся атак злоумышленников на российские организации такое ПО становится все более востребованным», – отметил Дмитрий Силуянов, директор направления цифровизации клиентского сервиса «Лиги цифровой экономики».

«Мы непрерывно развиваем систему распознавания паспорта России с 2015 г. Недавно Smart ID Engine получила мощную функциональность по проверке подлинности паспорта. Совместно с нашим давним партнером «Философия.ИТ» мы стремимся предлагать компаниям лучшие технологии распознавания и, конечно, обезопасить их от всех возможных рисков», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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«Лига цифровой экономики» — группа компаний, которые оказывают услуги в области информационных и цифровых технологий. Проекты «Лиги» охватывают спектр отраслей экономики, включая государственный сектор, ТЭК, финансы, телекоммуникации и промышленность. Штат компании составляет более 6000 человек.

Компания Smart Engines основана в 2016 г.. В линейку программных продуктов Smart Engines входят системы Smart ID Engine (распознавание паспорта и других удостоверяющих документов), Smart Code Engine (распознавание банковских карт, номера банковской карты, номера телефона продавца, QR-кодов и других баркодов), Smart Document Engine (распознавание корпоративных документов и форм). Smart Engines также разработала программный продукт для создания томографических реконструкций Smart Tomo Engine. Все программы Smart Engines являются полностью отечественными разработками и внесены в реестр российских программ.