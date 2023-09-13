В новом учебном году VK Education поможет школьникам выбрать востребованную профессию в ИТ

VK Education запускает профориентационные активности по ИТ и digital-направлениям для школьников. Ребятам станут доступны новые профессии в сервисе «Тест-драйв ИТ-профессий», который помогает выбрать подходящее направление для старта карьеры. Вместе с «Билетом в будущее» VK Education также проведет 14 сентября 2023 г. профориентационный марафон для детей, родителей и педагогов со всей страны. Об этом CNews сообщили представители VK.

В профориентационном мини-приложении «Тест-драйв ИТ-профессий» запущены шесть новых профессий: веб-разработчик, тестировщик, продуктовый аналитик, digital-маркетолог, проджект-менеджер, ML-инженер. Сервис позволяет школьникам ближе знакомиться с различными направлениями в ИТ и digital — от разработки и машинного обучения до управления продуктом, медиа и креативных индустрий. В прошлом учебном году с помощью сервиса 78 тыс. пользователей смогли примерить на себя различные цифровые специальности.

Благодаря проекту «Тест-драйв ИТ-профессий» школьники могут выбрать профессию по интересующему направлению, попробовать себя в решении реальных рабочих задач и получить обратную связь. Также сервис поможет сформировать персональную траекторию для старта карьеры в ИТ и digital-сфере с помощью проектов VK Education. За успешное прохождение «Тест-драйва ИТ-профессий» участники получат баллы в сервисе «Другое дело». Их можно обменять на участие в образовательных программах, прохождение стажировок и другие бонусы.

14 сентября 2023 г. в 10:00 по московскому времени состоится Всероссийский профориентационный марафон, организованный проектом «Билет в будущее» при поддержке VK. В марафоне примут участие эксперты и спикеры Министерства просвещения России, Фонда гуманитарных проектов, «Билета в будущее», VK Education и ключевых партнеров проекта, а также представители педагогического сообщества, учащиеся школ Москвы и МО. Марафон пройдет в московском офисе VK и ответит на популярные вопросы о профориентации среди школьников, педагогов и родителей. Присоединиться к событию можно в рамках трансляции в сообществе «Билета в будущее» «Вконтакте».

Кроме того, специально к старту марафона подготовлены материалы от VK Education для программы профориентационного минимума в школах России. На платформе «Билет в будущее» запущен онлайн-тренажер, который позволяет пройти профессиональную пробу по направлению «Специалист по data science». Школьники смогут узнать, как устроен искусственный интеллект, и попробовать себя в роли разработчика моделей машинного обучения на примере кейсов и технологий VK.