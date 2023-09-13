Многостороннее подписание документов в электронном виде доступно в сервисе F.Doc

В «Безбумажном офисе» F.Doc стала доступна поддержка сложных маршрутов электронного подписания документов при интеграции через REST API и в личном кабинете. Теперь компании, которые пользуются сервисом, могут подписывать документы в электронном виде с несколькими клиентами-физическими лицами, а также определять очередность подписания. Об этом CNews сообщили представители F.Doc.

Многостороннее подписание актуально для организаций, бизнес-процессы которых предполагают оформление с клиентами-физлицами документов, требующих более двух подписей. Например, такой функционал необходим риелторам и агентствам недвижимости, сопровождающим процесс купли-продажи недвижимости, так как предварительный договор купли-продажи подписывается всеми собственниками-продавцами и покупателями.

Для подписания электронных документов сервис «Безбумажный офис» F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту. Для того чтобы начать обмениваться с клиентом электронными документами, необходимо подписать с ним соглашение об электронном документообороте, а также получить от клиента согласие на обработку персональных данных.

В процессе работы сотрудник компании готовит необходимый для подписания документ и загружает его в F.Doc. Сервис отправляет клиенту SMS со ссылкой на документы. Клиент переходит по ссылке, вводит проверочный код из SMS, читает документ и подписывает его нажатием одной кнопки в смартфоне.

«Функционал многостороннего подписания документов в электронном виде мы начали тестировать весной, тогда сервис F.Doc давал компаниям возможность добавлять трех клиентов-подписантов. Мы регулярно собираем и анализируем обратную связь от пользователей F.Doc, учитываем их пожелания и предложения по усовершенствованию сервиса. Поэтому летом увеличили число подписантов до десяти и добавили опцию определения очередности подписания документа, — сказал директор сервиса «Безбумажный офис» F.Doc Михаил Легченко. — На данный момент функцией многостороннего подписания воспользовалось более 150 компаний. В среднем организации добавляют трех подписантов при оформлении документов с клиентами-физлицами. Максимальное количество подписантов, которое мы пока зафиксировали — шесть. Для электронного подписания документов с компанией клиенту необходим смартфон и доступ к интернету, при этом ему не требуется скачивать дополнительные приложения или устанавливать какие-то программы себе на устройство. F.Doc не взимает комиссии с физлиц за электронное подписание документов с компанией».

С помощью сервиса «Безбумажный офис» F.Doc можно подписывать в электронном виде договоры, акты, заявления, справки, заказ-наряды, гарантийные талоны и другие документы с клиентами — физическими лицами. F.Doc работает с компаниями из разных сфер бизнеса: ретейлерами, СТО, агентствами недвижимости, турфирмами и другими.

***

«Безбумажный офис» F.Doc — это сервис для подписания документов в электронном виде с клиентами компании (физическими лицами). Для подписания документов F.Doc использует простую электронную подпись (ПЭП). Такая подпись имеет юридическую силу и соответствует требованиям Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Все подписанные документы хранятся в защищенном архиве и доступны компании и клиенту.