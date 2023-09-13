«Контур.недвижимость» поможет застройщикам зарегистрировать первичное право

Теперь застройщикам не нужно посещать в МФЦ, чтобы оформить право на непроданные квартиры. Подать заявление в Росреестр можно онлайн в сервисе Электронная приемка объектов.

После сдачи многоквартирного дома часть объектов может остаться непроданными. Застройщикам необходимо оформить право собственности на такие объекты на свое юридическое лицо. Сделать это теперь можно онлайн, в сервисе Электронная приемка объектов от «Контур.недвижимость». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Новая возможность сервиса позволит застройщикам значительно сократить ресурсозатраты:сотрудникам не придется вручную готовить заявления на регистрацию; не нужно ехать в МФЦ, чтобы передать документы, а затем забрать их после оформления; сократится срок регистрации. Росреестр обрабатывает электронные заявления быстрее. По закону у ведомства есть на это семь рабочих дней, но в среднем ответ приходит через два дня.

Для первичной регистрации сотруднику застройщика достаточно загрузить в сервис список непроданных объектов и заполнить необходимые сведения в анкете. «Контур.недвижимость» автоматически сформирует несколько заявлений в Росреестр: отдельное для каждого объекта. Их нужно подписать квалифицированной электронной подписью. Заявления отправляются в ведомство в электронном виде, посещать МФЦ не нужно. Когда Росреестр проведет регистрацию, сервис отправит уведомление на электронную почту сотрудника.

Константин Ташлыков, руководитель «Контур.недвижимости»: «Первичная регистрация — еще один этап сдачи объекта, который помогут автоматизировать сервисы «Контур.недвижимости» . Переход на электронную регистрацию позволит сократить ручной труд, защитит от ошибок при подготовке документов и их потери».

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«Контур.недвижимость» — комплекс сервисов для специалистов рынка. Они помогают застройщикам, риелторам и юристам автоматизировать бизнес-процессы и удаленно взаимодействовать с Росреестром.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.