Компания СП.АРМ перевела на МИС qMS частную клинику «Новая лаборатория»

Компания СП.АРМ помогла медицинскому центру «Новая лаборатория» внедрить медицинскую информационную систему qMS. Это позволило клинике автоматизировать процессы регистратуры, колл-центра, лаборатории и аптеки медучреждения. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

«Новая лаборатория» – медицинский центр, предоставляющий лабораторно-диагностические и амбулаторно-поликлинические услуг в Твери и Вышнем Волочке. У клиники есть собственная клинико-диагностическая лаборатория и штат из врачей с многолетним опытом работы.

Ранее сотрудники МЦ «Новая лаборатория» использовали в работе МИС «АИДА», охватывающую только задачи регистратуры. Но, учитывая современные реалии требовалось также автоматизировать работу централизованной лаборатории, врачей, экономистов и т. д. Перед руководством клиники стояла задача внедрить МИС, которая позволит объединить процессы медицинской организации в едином информационном пространстве и интегрироваться с федеральными сервисами. Помимо этого, команда клиники хотела работать с проверенным и надежным разработчиком МИС, предоставляющим услуги технической поддержки. Оценив представленные на рынке решения и их вендоров, руководство «Новой лаборатории» выбрало систему qMS от компании СП.АРМ.

Подготовка к внедрению и запуск системы заняли около четырех месяцев. На первом этапе, с октября 2022 г. по январь 2023 г., были проведены предварительная настройка базы МИС qMS, обучение сотрудников клиники, подключение анализаторов, миграция базы пациентов из предыдущей МИС. На втором этапе, в феврале 2023 г., началась полноценная работа клиники в qMS.

Сегодня запись и регистрация пациентов «Новой лаборатории» ведутся сразу в qMS. Результаты лабораторных исследований автоматически передаются в ЛИС с анализаторов и доступны для врачей, а результаты тестов на Covid-19 отправляются в Роспотребнадзор и видны пациентам в ЕСИА. Движение медикаментов и изделий медицинского назначения также фиксируется в qMS, налажена работа с ФГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Врачи к работе в МИС и ведению электронной медицинской карты подключаются поэтапно, по мере обучения и согласования перечня данных для ввода в ЭМК.

К МИС подключены фискальные регистраторы. Экономисты клиники работают в qMS с финансовыми данными, формируют отчеты, позволяющие оценить ежедневную выручку и загрузку персонала. Для страховых компаний выгружаются реестры ДМС по оказанным услугам.

В планах «Новой лаборатории» – запуск личных кабинетов для пациента и внешних контрагентов (направляющих организаций). В дальнейшем, используя личный кабинет, пациенты смогут дистанционно подписывать договоры и информированные согласия, используя приложение «Госключ». Это позволит избежать лишних посещений клиники и более оперативно решать организационные вопросы. Кроме того, «Новая лаборатория» работает над запуском программы лояльности в qMS.

Команда СП.АРМ и МЦ «Новая лаборатория» продолжают сотрудничество, совместно решая возникающие в процессе информатизации задачи.

«Для нас залогом успеха нового внедрения является высокая степень вовлеченности в процесс руководства и ключевых сотрудников медицинской организации. МЦ “Новая лаборатория” поразила нас своим оптимистичным настроем и крайней заинтересованностью коллектива – обучение администрированию системы проходили заместители генерального директора, сам директор всегда присутствует на встречах и задействован во всех вопросах. Такое встретишь нечасто. Мы гордимся сотрудничеством с такой сильной и целеустремленной командой и уверены, что в скором времени клиника сможет избавиться от бумаги и перейдет на полностью электронный документооборот», – сказала Дарья Данилова, руководитель проектов компании СП.АРМ.

«Мы понимали, что переход на работу в новой МИС будет сложным и длительным процессом. Потребуется обучить работе в системе всех сотрудников организации, перестроить бизнес-процессы с целью их оптимизации. Очень благодарны нашим партнерам из СП.АРМ за то, что они помогли нам преодолеть все трудности, проводили обучение сотрудников не только в дистанционном режиме, но и непосредственно на их рабочих местах. И главное – осуществляют техническую поддержку и решение всех возникающих вопросов оперативно и в режиме 24/7. Спасибо им за это!», – отметила Елена Сурина, заместитель директора МЦ «Новая лаборатория».

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.