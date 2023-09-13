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АО «ГЛОНАСС» поможет российскому сельскому хозяйству

В 2024 г. сельхозтехнику в России начнут оснащать отечественной системой высокоточного позиционирования. Современной сельхозтехнике это необходимо для цифрового земледелия. Такие технологии сейчас являются критически важными. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«В прошлом году наше сельское хозяйство после ухода зарубежного игрока, который доминировал на рынке высокоточного позиционирования, столкнулось с серьезным вызовом. Потребовалось в пожарном режиме заместить это решение. АО "ГЛОНАСС" уже несколько лет разрабатывало аналогичную технологию и в начале следующего года мы планируем в кооперации с производителями сельскохозяйственной техники выпустить на рынок готовые решения, которые не будут уступать продуктам ушедших компаний», – сказал на полях Восточного экономического форума генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Есть и другой пример. Возникли также проблемы в связи с уходом с российского рынка зарубежных компаний, владеющих группировками низкоорбитальных спутников. Они обеспечивали спутниковую телеметрию. Сегодня на российском рынке нет дешевых компактных решений по спутниковой телеметрии, заметил глава АО «ГЛОНАСС». Но в конструкторском бюро компании уже завершается разработка такого решения.

«Мы видим большой интерес со стороны компаний. В промышленное применение оно поступит, надеемся, до конца года. Рассчитываем, что в ближайшее время начнем его тестировать», – отметил Райкевич.

Технологический суверенитет для продуктов компании – это не просто тренд, а инструмент выполнения важнейшей государственной социальной функции по аварийному оповещению на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» и актуальная бизнес-необходимость.

От государства и российских компаний поступают запросы на технологические решения в ключевых отраслях экономики - от транспорта до агропромышленного комплекса. Потому и было принято решение создать Конструкторское бюро «ГЛОНАСС» для разработки и практического внедрения отечественных цифровых систем и российского оборудования, пояснил Райкевич.

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