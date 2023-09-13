АК «АЛРОСА» совместно с «Диджитал дизайн» совершенствует систему автоматизации работы коллегиальных органов управления

АК «АЛРОСА» (ПАО) и разработчик ПО «Диджитал дизайн» продолжают развивать информационную систему коллегиальных органов управления «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). До конца 2023 г. запланирована интеграция решения с отечественным инструментом двухфакторной аутентификации Multifactor. Проект позволит соблюсти корпоративные требования по обеспечению информационной безопасности и повысит уровень технологического суверенитета компании согласно корпоративной политике импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал дизайн».

Информационная система коллегиальных органов управления «Ареопад» внедрена и используется в АК «АЛРОСА» (ПАО) с 2019 г. Решение автоматизирует работу комитетов и Наблюдательного совета, подотчетных акционерам, помогает компании поддерживать высокий уровень корпоративного управления.

ИСКО «Ареопад» перевела в цифровую среду ключевые процессы работы структуры управления АК АЛРОСА. Система обеспечивает информационную безопасность за счет применения отечественных алгоритмов криптографии; позволяет работать с документами, составляющими коммерческую тайну; предусматривает офлайн-доступ в мобильном приложении и со стационарного компьютера; предлагает широкий инструментарий и шаблоны для формирования протоколов и отчетов.

Благодаря регулярным обновлениям ИСКО «Ареопад», ответственным за организацию корпоративных мероприятий сотрудникам АК «АЛРОСА» (ПАО) стало удобнее в системе планировать и создавать заседания органов управления, голосовать по вопросам повестки дня, оставлять особые мнения и отслеживать версионность загружаемых документов.

«Компания следует принципам устойчивого развития, постоянно совершенствует и оптимизирует бизнес-процессы корпоративного управления. В том числе с использованием системы «Ареопад» мы обеспечили высокую эффективность работы наших коллегиальных органов управления», — отметил начальник управления корпоративного обеспечения, корпоративный секретарь АЛРОСА Максим Раздолькин.