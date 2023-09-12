«Росэлектроника» займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке

Компания «Национальные технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») займется развитием цифровой спортивной инфраструктуры в Приморском крае, Республике Саха (Якутия) и на Камчатке. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе VIII Восточного экономического форума.

Согласно документам, реализация проектов по созданию интерактивной спортивной инфраструктуры для занятий массовыми видами спорта в субъектах РФ предполагает использование цифровых решений, разработанных специалистами «Национальных технологий». Они позволят оборудовать «умные» спортивные площадки с цифровыми сервисами, с помощью которых можно записаться на посещение игровых зон, узнать о предстоящих событиях, составить эффективную и безопасную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений.

Трехстороннее соглашение о намерениях по развитию цифровой спортивной инфраструктуры в Якутии подписали Константин Юнов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов и генеральный директор ГБУ «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха (Якутия)» Анна Стручкова.

«Подписанные соглашения станут началом нового этапа в развитии цифровой спортивной инфраструктуры Дальнего Востока. Принимая участие в реализации федеральной программы «Бизнес-спринт», мы поддерживаем планы Минспорта России по созданию интерактивных спортивных объектов и стремимся обеспечить комфортную и востребованную цифровую инфраструктуру с уникальными возможностями для занятий спортом. Современные фиджитал-центры позволят раскрыть потенциал молодежи как в виртуальном мире, так и на реальной площадке и дадут старт развитию инновационного вида спорта, помогая сделать его по-настоящему популярным», – сказал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.

«Для развития спорта в нашей республике действительно в первую очередь необходимо развивать объекты спорта, чтобы охват населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, увеличивался. Над этим мы работаем, и я верю, что это соглашение даст еще больше возможностей реализовать их», – отметил министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов.

Соглашение о намерениях по развитию цифровой спортивной инфраструктуры на территории Камчатского края подписали Константин Юнов и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Для нас на Камчатке принципиальное значение имеет развитие спортивной инфраструктуры. Запрос на спорт – базовое пожелание жителей региона, особенно это касается нашей молодежи. Уверен, что соглашение позволит опережающими темпами развивать спортивную инфраструктуру. И все это, безусловно, способствует достижению национальной цели, поставленной Президентом Российской Федерации», – сказал Владимир Солодов.

Подписи под соглашением о развитии спортивной инфраструктуры в Приморском крае поставили Константин Юнов и министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«С прошлого года в Приморье начали строить «умные» спортивные площадки, оснащенные специальными QR-кодами, с помощью которых занимающиеся могут посмотреть видеоинструкцию, как правильно проводить тренировку на том или ином тренажере. И конечно, такие спортплощадки «нового поколения» сразу стали популярными среди населения. Уверен, что сотрудничество с компанией «Национальные технологии», занимающейся разработкой и внедрением ИТ-решений по направлению «Умный спорт» будет долгосрочным и плодотворным», – сказал Жан Кузнецов.