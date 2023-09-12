«ОДК-Сатурн» внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции

В «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») внедрена в эксплуатацию новая цифровая платформа – портал поддержки заказчиков. Это важный инструмент взаимодействия с потребителями продукции компании в процессе послепродажного обслуживания. На сегодняшний день используя платформу заказчик может поддерживать связь с разработчиками модификации двигателя SaM146, а также имеет доступ к технической документации проекта. В дальнейшем функционал решения расширится. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

«Основная цель создания портала – это предоставление эксплуатантам полноценного сервиса, доступа к информации и обеспечение взаимодействия заказчика с разработчиком модификации двигателя. Внедрение портала позволило сохранить накопленные знания, полученные за время коммерческой эксплуатации двигателя SaM146», – сказал директор программы SaM146 «ОДК-Сатурн» Игорь Чистюнин.

На начальном этапе, используя инструменты платформы, эксплуатанты могут направлять запросы в центр поддержки заказчиков, отслеживать статус своих запросов, получать уведомления об изменении технической документации на двигатель SaM146 и подготовке сервисных бюллетеней. В дальнейшем планируется расширить перечень сервисов.

«Предпосылками создания портала поддержки заказчиков «ОДК-Сатурн» стала необходимость обеспечения полностью независимого, размещенного в российской юрисдикции сервиса для эксплуатантов. Новое решение можно рассматривать как универсальную платформу информационной поддержки всех существующих и перспективных типов коммерческих авиационных двигателей ОДК-Сатурн», – отметил директор по цифровой трансформации «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

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ПАО «ОДК-Сатурн» – двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов.

ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для авиации, космических программ и морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.