«Норбит» создал сервис цифрового обслуживания для «Бахетле»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») и компания «Бахетле» запустили проект в сфере электронной коммерции и цифрового взаимодействия с клиентами. Для одной из крупнейших торговых сетей Татарстана была сформирована полноценная экосистема, объединяющая полезные сервисы для покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Главным элементом ее управления стала платформа RightWay – собственное решение «Норбит» для автоматизации маркетинга и программ лояльности. Проект был реализован в несколько этапов. В рамках первого - выстроена программа лояльности в оффлайн. Основной задачей стало глубинное изучение ключевой аудитории и ее структурирование. С помощью технологичных инструментов RightWay проанализированы предпочтения, время совершения покупок и состав потребительской корзины для определенных групп клиентов. В дальнейшем на основе полученной аналитики запущена интеллектуальная сегментация по дополнительным характеристикам, настроены новые акции, доработана стратегия, нацеленная на привлечение новых покупателей.

В ходе второй фазы для «Бахетле» было сформировано e-com направление с сервисом собственной доставки. Благодаря CDP-функционалу платформа RightWay агрегирует всю информацию о клиентах торговой сети, собранную как оффлайн, так и онлайн, и создает профиль 360° по каждому покупателю. Данные используются для проверки гипотез через чат-боты и мессенджеры, а также для гибкой настройки маркетинговых акций, повышения эффективности коммуникаций и разработки индивидуальных предложений и напоминаний.

Цифровизация ключевых процессов продаж и клиентского сервиса на базе платформы RightWay позволила нарастить онлайн-продажи в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Значительно повысилась лояльность покупателей и их вовлеченность – индекс удовлетворенности клиентов достиг 61,1% и увеличился на 9% по сравнению с 2022 г. В дальнейших планах – работа над рекомендательным сервисом, развитием новых каналов для привлечения аудитории, а также запуск мобильного приложения и обновление сайта.

Надежда Индрикова, и.о. директора по информационным технологиям «Бахетле»: «Стратегически важно обеспечить максимальный уровень сервиса для покупателей. С этой целью мы трансформируем и развиваем нашу экосистему, насыщая ее технологичными отечественными решениями для роста эффективности маркетинговых активностей, удержания постоянных клиентов и расширения существующей базы. Вместе с экспертами «Норбит» мы запустили по-настоящему конкурентный проект и планируем в ближайшем будущем расширять его возможности и масштабировать на другие направления».

Михаил Цапок, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Сложно представить себе крупный ритейл без продвинутых ИТ-продуктов. С RightWay “Бахетле” сможет выстроить с каждым потребителем персонализированные и релевантные коммуникации на основе аналитики, создать индивидуальные сценарии продаж, повышая таким образом конверсию и общую выручку. Это также и очень полезный инструмент для маркетологов и руководителей, ведь отслеживать и измерять результаты кампаний можно в реальном времени. На основе этих данных можно затем оптимизировать стратегии и принимать взвешенные решения для достижения наилучших бизнес-результатов».

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«Бахетле» — группа компаний по производству и реализации продуктов питания с 25-летней историей. В нее входят четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными площадками для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле. В общей сложности «Бахетле» предлагает свыше 25 тыс. наименований товаров, в том числе линейку эксклюзивного импорта. Общее количество сотрудников превышает 3,5 тыс. человек.

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.