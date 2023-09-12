Масложировой бизнес группы «Русагро» оптимизировал управление двором на складах при помощи «Корус консалтинг»

«Корус консалтинг» запустил систему управления двором для «Русагро масло». Она позволит сократить простои доков и грузового транспорта, увеличить скорость и пропускную способность складов готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

ГК «Русагро» — российский вертикально-интегрированный агрохолдинг. С 2021 г. «Русагро масло» применяет на сырьевых площадках комплексное решение по использованию интегрированных систем, которое запустили при помощи «Корус консалтинг». Система показала операционную эффективность, поэтому часть комплекса (TMS и YMS) решили поэтапно масштабировать на производство готовой продукции. Пилотной площадкой выбрали «Саратовский жировой комбинат», имеющий три склада.

Проект начали с запуска системы управления двором, которую эксперты «Корус консалтинг» разработали специально для «Русагро масло». Она помогла саратовскому предприятию организовать потоки готовой продукции и систематизировать очередность машин.

Ранее очередность машин на загрузку на территории комбината не контролировалась – ее определяли вручную операторы склада. Это приводило к тому, что на территории комбината могли бесконтрольно находиться лишние машины, что нарушало запланированный график окон погрузки и разгрузки.

При помощи YMS специалисты систематизировали процесс допуска транспорта, приезжающего на загрузку. Появились слотирование, график отгрузки, сигнал о начале сборки заказов для WMS-системы, управление доками складов, информирование водителей. Склады получили статистику по обработке транспорта, благодаря чему удалось эффективнее управлять объемом готовой продукции, который площадка пропускает за сутки.

В новой системе предусмотрели два варианта регистрации транспорта: через терминал саморегистрации и специальный чат-бот. Это позволило упростить процесс и сократить время ожидания на территории комбината. Также в рамках проекта для «Русагро масло» разработали клиентский портал, где можно заранее выбрать склад, слот и записаться на загрузку.

В первые две недели опытной эксплуатации решения эксперты «Корус консалтинг» сопровождали все процессы вживую на площадке компании: обучали персонал, консультировали по функциональности системы. В результате проекта компания получила систему управления двором (YMS), которая помогла сократить простои доков и грузового транспорта, увеличить скорость и пропускную способность склада.

«Мы стремимся предоставить масложировому бизнесу «Русагро» не только современные технологические решения, но и знания, опыт, экспертизу, необходимые для эффективного управления логистическими операциями. Прямо сейчас мы помогаем взглянуть на всю цепочку процессов целиком и оптимизировать логистику так, чтобы достичь максимальной синергии между различными компонентами деятельности компании. Это позволит избежать избыточных операций, улучшить использование ресурсов и повысить общую эффективность бизнеса», — отметила руководитель проекта Галия Исламова, ГК «Корус консалтинг».

«Внедрение системы управления двором стало важным шагом в нашей стратегии оптимизации логистических процессов. Благодаря сотрудничеству с «Корус консалтинг» мы смогли значительно улучшить управление потоками грузового транспорта на наших складах. Это позволило сократить время ожидания, снизить простои и повысить эффективность логистики. Когда проект будет реализован полностью, мы рассчитываем кратно повысить производительность и качество сервиса, что особенно важно в условиях динамично меняющегося рынка», - сказал директор по логистике масложирового бизнес-направления «Русагро» Михаил Селицкий.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г., реализовала с тех пор более 1500 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.