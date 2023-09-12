«Контур» и «Клеверенс» начали сотрудничество на базе системы сервисов для бизнеса «Контур.маркет»

Первый этап партнерства «Контура» и «Клеверенс» — организация обмена данными о товарах между терминалами сбора данных, мобильными устройствами и системой товароучета в «Контур.маркете». Интеграция двух облачных систем позволяет молодому бизнесу развиваться и минимизировать затраты на ИТ‑инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Клеверенс» — поставщик мобильных решений в области цифровизации складов, розницы и производств.

«Контур.маркет» — система сервисов для работы с кассой, автоматизации учета товаров, ингредиентов и блюд, для отслеживания остатков и анализа продаж.

С помощью мобильного приложения «Клеверенса» «Магазин 15» клиенты «Контур.маркета» сканируют штрихкоды товаров терминалом сбора данных (ТСД) или телефоном и моментально получают данные об отсканированных товарах, например, об их количестве или цене.

Владимир Поздняков, эксперт «Контур.маркета» по автоматизации товароучета: «Ценность продукта для розничного бизнеса в том, что снижается трудоемкость операций. Например, инвентаризации или приемки, когда штрихкоды на товарах считывают с помощью ТСД. Раньше нашим пользователям приходилось скачивать данные с ТСД, а затем загружать в учетную систему. У «Клеверенса» большой опыт на рынке мобильной автоматизации и есть поддержка широкого перечня оборудования. Благодаря интеграции с «Клеверенс» данные поступают в «Маркет» через интернет, это снижает риск ошибок и экономит в месяц до 10-15 часов рабочего времени в зависимости от объема ассортимента каждой точки. Наши клиенты получают удобный инструмент для выполнения рутинных задач без лишних усилий».

Интеграция сервисов помогает предпринимателям и компаниям снижать издержки на разработчиков и фокусироваться на развитии своего бизнеса. Это, а также возможность получить круглосуточную техподдержку, повышает доверие к готовому программному обеспечению.

Даниил Кузьмин, технический руководитель продуктов «Клеверенс»: «Интеграция нашего мобильного приложения «Магазин 15» с «Контур.маркетом» — важный шаг в развитии портфеля облачных решений. Цифровая трансформация становится неотъемлемой частью успеха каждой компании. В результате совместной работы мы представляем рынку готовое решение для оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности с помощью передовых облачных технологий».

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Компания «Клеверенс» более 20 лет развивает платформу, на которой создает корпоративные приложения для мобильных устройств на Windows и Android. В портфеле компании есть и готовые продукты на основе собственной платформы, например, «Магазин 15». Несколько лет это решение развивалось как локальное, но с учетом требований рынка переросло еще и в облачное приложение.

«СКБ Контур» более 35 лет разрабатывает решения для бизнеса, которые помогают компаниям вести электронную отчетность и защищенный документооборот, упростить рутинную работу и быстрее развивать свое дело. В портфеле «Контура» более 70 продуктов от онлайн-бухгалтерии до облачного товароучета, которыми пользуется более 2,3 млн компаний в России и за рубежом.