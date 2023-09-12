Авиакомпания «Аврора» и группа компаний «Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве на ВЭФ-2023

АО «Авиакомпания «Аврора» и группа компаний (ГК) «Астра» в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Авиакомпания «Аврора» планирует перевод всей своей ИТ-инфраструктуры на отечественные решения ГК «Астра». Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Партнеры будут развивать экосистему импортонезависимых программных продуктов с применением инновационных технологических наработок ГК «Астра». Предполагается в том числе подтверждение совместимости решений ГК с программными и аппаратными разработками сторонних производителей, используемых в системах авиакомпании «Аврора». Партнеры планируют развивать услуги дата-центров авиакомпании для построения критической инфраструктуры на основе отечественных ИТ-продуктов, обмениваться необходимым опытом и информацией, проводить совместные пилотные проекты на базе своих технологических решений.

Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора АО «Авиакомпания «Аврора» Олег Емец и коммерческий директор ГК «Астра» Антон Бугрецов.

«Авиакомпания развивает партнерство с российскими провайдерами ИТ-решений и стремится обеспечить стабильную работу компьютерных систем для предоставления качественного сервиса нашим пассажирам. Сейчас актуальность этих задач стала еще выше. Подписание соглашения с ГК «Астра» — важное событие не только для авиакомпании «Аврора», но и для всей дальневосточной авиации. Мы давно ожидаем отечественные ИТ-решения для замены наших операционных систем, серверных, наших коммуникационных сетей. Нам важна надежность. У нас есть много важной информации, в работе с которой в соответствии с законом о защите персональных данных мы не можем использовать иностранные системы. Надеемся, мы достаточно быстро и легко перейдем на отечественную экосистему ИТ-решений», — сказал Олег Емец.

«Сегодня авиация является критически значимым направлением, которое необходимо переводить на отечественные ИТ-решения. И начало нашего стратегического сотрудничества с АО «Авиакомпания «Аврора» важно как для отрасли, так и для страны в целом. Авиакомпания «Аврора» усилит свою независимость от зарубежных ИТ-решений, а ГК «Астра» продолжит совершенствовать собственную экосистему совместимых продуктов, а также сможет быстрее и эффективнее разрабатывать программные комплексы, отвечающие запросам авиации», — отметил Антон Бугрецов.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

АО «Авиакомпания «Аврора» образована в 2013 г. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. В 2021 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе АО «Авиакомпания «Аврора» создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний - Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, ЧукотАвиа, принадлежащих соответствующим субъектам ДФО. Маршрутная сеть охватывает 10 субъектов ДФО. Также авиакомпания «Аврора» выполняет регулярные социально значимые рейсы по внутрирегиональным маршрутам в Сахалинской области, Приморском и Хабаровском краях. Международная сеть маршрутов «Авроры» представлена прямыми рейсами в Пекин и Харбин из базовых аэропортов авиакомпании.