Цифровая трансформация управленческого учета в МУП «Водоканал» Хабаровска на 15% сократила затраты на ИТ-инфраструктуру

Специалисты МУП «Водоканал» Хабаровска в партнерстве с компанией «Первый бит» перевели работу предприятия и учет в систему «1С:ERP». В результате трудозатраты бухгалтерии и финансовой службы сократились на 10%, так как полностью автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет.

Хабаровский водоканал работает с 1907 г. С 90-х годов прошлого века, когда на предприятии появились первые компьютеры, проведена серьёзная работа по автоматизации насосных станций, по цифровому обеспечению технологических и производственных процессов. Тем не менее ИТ-инфраструктура предприятия была достаточно разрознена, а ее поддержка требовала больших затрат. Модернизация управленческих аспектов деятельности стала очередным шагом на пути интенсификации цифровизации городских систем водоснабжения и водоотведения.

ИТ-инструментарий формировался на предприятии исторически в ходе внедрения отдельных систем под конкретные учетные задачи предприятия. Так, например, оперативный учет велся сразу в четырех программах — «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление водоканалом», самописная система на FoxPro и ERP-система стороннего разработчика. Интеграция между системами отсутствовала, сотрудникам приходилось переносить данные из системы в систему вручную, что занимало много времени.

Руководство МУП «Водоканал» приняло решение о создании комплексной информационной системы, которая объединила бы работу всех подразделений, обеспечила бы прозрачное ведение учета и сократила бы затраты на ИТ-поддержку. Такой системой стала «1С:ERP Управление предприятием», а партнером по внедрению — Хабаровский офис интегратора ИТ-решений «Первого бита».

Переход на «1С:ERP» выполнялся поэтапно. Сначала перенесли блоки оперативного и регламентированного учета из предыдущей ERP-системы, главным минусом которой было отсутствие налогового учета и ручной ввод бухгалтерских проводок. Это не позволяло автоматически формировать регламентированную отчетность.

Проектная команда перенесла данные из исторической системы и произвела запуск системы в экстремально короткие сроки — всего за два месяца. Декларация по НДС за первый квартал 2022 г. была сдана уже из системы «1С:ERP», что было крайне важно. Были настроены интеграции и обмены с «1С:Управление водоканалом» и «1С:Документооборот», а самое главное —написан алгоритм распределения платежей, который позволил в пять раз снизить объем вручную разносимых платежей.

Далее специалисты приступили к развитию системы — были настроены интеграция и обмен «1С:ERP» и «1С:Заработная плата и управление персоналом», автоматизированы закрытия месяца и формирование декларации по НДС.

В результате для МУП «Водоканал» была создана гибкая и поддерживаемая ИТ-инфраструктура, затраты на обеспечение которой сократились на 15%. Успешный перенос регламентированного учета из системы ERP стороннего вендора на «1C:ERP» автоматизировал бухгалтерский и налоговый учет в организации. Благодаря этому трудозатраты бухгалтерии и финансовой службы сократились на 10%.