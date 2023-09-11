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«Т1 интеграция» и VINTEO объявляют о партнерстве

«Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, заключила партнерское соглашение с российским разработчиком решений видеоконференцсвязи VINTEO. Компании объединят усилия по продажам и внедрению разработок VINTEO для ускорения перевода российских государственных структур и компаний ключевых отраслей экономики, в том числе объектов КИИ, на отечественные ВКС-решения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Продуктовая линейка VINTEO включает в себя разработки в сегменте решений ВКС класса telepresence – программный сервер MCU (Multipoint Control Unit), веб- и декстопный клиенты, мобильное приложение и аппаратные терминалы. Компания работает на рынке видеокоммуникаций с 2013 г. Продукты VINTEO стали одними из первых участников реестра российского ПО Минцифры России и выступают прямой альтернативой ушедшим из России зарубежным платформам классической ВКС (Cisco, Poly, Avaya и пр.).

Основная специализация VINTEO – бесшовный перевод организаций на программное ядро собственной разработки с дальнейшей реализацией инфраструктурных задач и масштабированием сетей на базе полностью российского решения. ВКС VINTEO встраивается в уже имеющиеся сети видеосвязи за счет высокого процента совместимости с оборудованием и MCU различных производителей.

«В условиях законодательно установленных для ряда организаций сжатых сроков по замене иностранного софта растет спрос на отечественные разработки, в том числе системы ВКС. «Т1 интеграция» планомерно развивает сотрудничество с ведущими поставщиками наиболее востребованного ПО, и мы рады, что в нашем портфеле присутствуют продукты VINTEO: они сочетают качество, эффективность, простоту конфигурирования и расширения. Объединение нашего многолетнего опыта внедрения ВКС-решений на отечественном рынке с технологическими разработками VINTEO позволит предлагать российским организациям качественные возможности для профессиональных видеокоммуникаций», – сказал Игорь Афонин, директор центра компетенций мультимедиа и коммуникаций «Т1 интеграции».

«Главная экспертиза VINTEO – разработка программного обеспечения и аппаратных решений, все силы мы вкладываем именно в создание продуктов высочайшего качества в технологически сложном сегменте классической ВКС. Такой важный элемент бизнеса как реализацию продукции компания делегирует партнерам и стремится работать с лучшими игроками рынка системной интеграции. Сотрудничество с «Т1 интеграция» существенно расширит возможности VINTEO по обеспечению технологического суверенитета в области систем видеоконференцсвязи сегмента telepresence для заказчиков из различных отраслей», – отметил Антон Шпорт, руководитель направления по работе с партнерами VINTEO.

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 16 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

Т1 предоставляет ИТ-услуги для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

VINTEO – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence). Решения VINTEO работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP, обеспечивают максимальную совместимость с классическими продуктами ВКС ведущих иностранных производителей (Cisco, Poly , Lifesize, Avaya, Sony, Panasonic, Huawei, Yealink и др.).

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