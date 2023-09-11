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«СКБ Контур» настроил передачу МЧД в роуминге с другими операторами ЭДО

С 1 сентября 2023 гю стартовало обязательное применение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новый сценарий работы должны поддержать не только компании, но и операторы электронного документооборота (ЭДО). «СКБ Контур» уже подключил обмен доверенностями с 25 провайдерами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Применять машиночитаемые доверенности с 1 сентября 2023 г. обязаны все работники компаний, у которых нет сертификата электронной подписи сотрудника юрлица. Они должны подписывать электронные документы сертификатом физлица и прикладывать МЧД для подтверждения полномочий.

Операторам ЭДО пришлось внести изменения в свои системы электронного документооборота и настраивать обмен доверенностями в роуминге, то есть между разными операторами. «СКБ Контур» работает над функциональностью с начала 2023 г. и уже поддержал передачу МЧД в роуминге с половиной аккредитованных операторов.

Ольга Хамидулина, менеджер проектов развития «Контур.диадок»: «Подготовка к введению машиночитаемых доверенностей была масштабной: как со стороны операторов ЭДО и госорганов, так и со стороны пользователей. В «Диадоке» работа с МЧД стала доступна еще в марте 2022 г., когда разрешили добровольно применять новую схему. С того момента мы помогаем пользователям разбираться с нововведениями и ведем активную работу над задачей по передаче МЧД в роуминг. Это позволило нам к 1 сентября 2023 г. подойти к переходу на МЧД максимально подгтовленными».

На начало сентября 2023 г. клиенты сервиса ЭДО «Контур.диадок» могут обмениваться машиночитаемыми доверенностями с пользователями операторов: «Калуга астрал», «Такском», «Корус консалтинг СНГ», «Компания тензор», «Оператор-ЦРПТ», «Эвотор ОФД», «Такснет», «Форапром», «Финтендерт-крипто», «Русь-телеком», «ИнфоТеКС интернет траст», «НТЦ СТЭК», «Э-КОМ», «Сберключ», «Бифит ЭДО», «АТИ-доки», «СЗТЛС», «УЦ СОЮЗ»,«Айтиком», «УЦ аском», «МО ПНИЭИ-краскрипт», «ЭТП ГПБ», «НИИАС», «КРИПТЭКС».

Всего в роуминге «СКБ Контур» работает с 29 операторами. С оставшимися из них оператор находится на разных этапах подключения функциональности. С некоторыми это процесс тестирования, с другими — ожидание подтверждения от партнеров готовности к началу тестирования. За семь месяцев 2023 г. пользователи отправили в роуминг почти 2 млн документов с применением МЧД.

Эксперт «Контур.диадока» также отмечает, что пользователи могут передавать МЧД своим контрагентам не только в сервисе ЭДО. Например, по электронной почте или в мессенджере. Это может быть неудобно, но если оператор контрагента еще не научился обмениваться МЧД в роуминге, компании могут выходить из ситуации таким образом. Законодательство не запрещает передавать машиночитаемые доверенности в подобном формате.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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