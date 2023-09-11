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Simetra предложит альтернативу транспортному моделированию в PTV Visum

Simetra разработала новый модуль для цифровой платформы RITM³. Он позволяет заменить функциональность зарубежного ПО PTV Visum в части стратегического моделирования. Модуль предназначен для планирования развития транспортной системы города или агломерации.

Российская разработка от компании Simetra поможет импортозаместить программное обеспечение немецкой компании PTV Group

«У платформы RITM³ уже был модуль для моделирования, но он использовался только для работы с динамическими моделями. Благодаря интеграции с новым модулем для разработки статических транспортных моделей у пользователей появится еще больше возможностей для работы с компонентами ИТС и прогнозирования транспортных потоков на долгосрочную перспективу. Например, они смогут импортировать настройки и данные существующих моделей, редактировать их основные параметры и визуализировать результат в виде справочников и картограмм. Архитектура расчетного ядра модуля никак не зависит от PTV Visum и позволяет эффективно работать с любой операционной системой», — сказал Андрей Прохоров, технический директор компании Simetra.

Транспортные инженеры смогут работать с модулем без специальной подготовки, самостоятельно настраивая базовые модели для работы через интерфейс системы. При этом архитектура системы RITM³ как платформы позволяет значительно расширять возможности и дополнять ее функциями от смежных модулей и подсистем. Кроме того, архитектура самого модуля учитывает несколько уровней моделирования.

Скоро модуль будет дополнен микро-моделированием и другими алгоритмами, востребованными на российском рынке. В том числе специализированными процедурами для расширенных возможностей прогноза трафика на платных дорогах (так называемые бикритериальные равновесные процедуры).

Базовый модуль станет доступен заказчикам уже осенью — в качестве самостоятельного продукта и вместе с другими сервисами RITM³. Уже в следующем году функциональность модуля дополнительно расширится благодаря новым функциям на базе искусственного интеллекта.

Осенью Simetra поставит лицензии на академическую версию модуля для обучения в ряд российских вузов — в рамках системной работы по обучению транспортных инженеров.

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