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SCADA «КРУГ-2000» на российских операционных системах

Компания «КРУГ» сообщает об официальном выходе SCADA «КРУГ-2000» новой версии 5.0 – средства для построения автоматизированных систем управления объектами предприятий и систем телемеханики, а также для решения задач учета энергоресурсов и диспетчеризации. Об этом CNews сообщили представители компании «КРУГ».

При разработке новой версии 5.0 SCADA «КРУГ-2000» особое внимание уделялось вопросам безопасной разработки ПО (п. 29.3 приказа № 239 ФСТЭК), а также поддержке российских операционных систем (указ Президента России №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России»).

Российская модульная интегрированная SCADA-система «КРУГ-2000» 5.0 работает на российских операционных системах Astra Linux и «Ред ОС», обладающих сертификатами соответствия ФСТЭК России. Совместимость SCADA «КРУГ-2000» с ними подтверждена в ходе испытаний с использованием технологии Wine.

Помимо этого, в новой версии SCADA «КРУГ-2000» 5.0 решались задачи оптимизации и повышения производительности систем автоматизации, повышения удобства проектирования систем автоматизации и улучшения эргономики интерфейса.

Основные изменения в SCADA КРУГ-2000 5.0

Оптимизирована структура базы данных. Обеспечена поддержка спецификации ОРС UA как в режиме клиента, так и сервера.

Повышена информационная безопасность благодаря совместимости SCADA КРУГ-2000 с сертифицированными программными и аппаратными СЗИ ведущих вендоров России. В жизненный цикл программных продуктов внедрены подходы безопасной разработки (статический анализ кода, динамический анализ кода и др.).

Графический интерфейс получил новые возможности для автоматизации территориально распределенных объектов (водоканалы, тепловые сети, электрические сети и др.) за счет интеграции с ГИС-системами (картами). В версии 5.0 добавлена поддержка отечественного производителя HASP-ключей с целью обеспечения импортонезависимости при лицензировании программного обеспечения.

SCADA «КРУГ-2000» является 100% импортозамещающим продуктом. Внесена в реестр отечественного ПО Минцифры России под номером 541.

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