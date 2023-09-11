CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры

ГК 1520 и АО «Железные дороги Якутии» заключили меморандум о сотрудничестве в области внедрения отечественных цифровых систем безопасности и управления на объектах критической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520, и Василий Шимохин, генеральный директор АО «Железные дороги Якутии». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Стороны намерены развивать партнерство в сферах внедрения современной цифровой автоматики, импортозамещения, обеспечения кибербезопасности объектов железных дорог Якутии.

Совместная работа по цифровизации обеспечит рост пропускной способности линий, повысит эффективность и улучшит логистику перевозок в Республике Саха (Якутия).

Сотрудничество позволит «Железным дорогам Якутии» достигнуть технологического суверенитета, минимизировать риски от использования иностранных компонентов и программного обеспечения.

Магистрали Якутии – полигон для современных систем управления движением поездов, которые производят компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520. В сложных условиях эксплуатации (суровый климат, экстремально низкие температуры) цифровое оборудование демонстрирует высокий уровень надежности.

ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» реализовали ряд совместных проектов. Так, в конце 2022 г. был цифровизирован угольный маршрут к ГОК «Инаглинский». Это позволило повысить эффективность линии, снизить эксплуатационные расходы, оптимизировать интервалы следования грузов.

***

Дивизион ЖАТ группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго». В Дивизионе разрабатывают решения для магистральных и промышленных железных дорог, городского рельсового транспорта. В числе ключевых проектов – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, а также магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics выпустил рейтинг крупнейших поставщиков решений для импортозамещения и карту рынка

Yadro начала тайно производить клавиатуры и мыши. Они всплыли на Avito и «Яндекс.Маркете»

Дефицит передовых GPU продлится еще полтора года. Чипов достаточно, не хватает упаковки

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфон HUAWEI nova 11 Pro — стильная неординарная новинка

Как оплачивать покупки смартфоном без карты в 2023 году: рабочие способы

Лучшие роботы-мойщики окон 2023: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют
Показать еще