ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» будут цифровизировать и повышать кибербезопасность критической инфраструктуры

ГК 1520 и АО «Железные дороги Якутии» заключили меморандум о сотрудничестве в области внедрения отечественных цифровых систем безопасности и управления на объектах критической инфраструктуры. Подписи под документом поставили Константин Хромушкин, заместитель генерального директора по инновационному развитию и цифровой трансформации ГК 1520, и Василий Шимохин, генеральный директор АО «Железные дороги Якутии». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Стороны намерены развивать партнерство в сферах внедрения современной цифровой автоматики, импортозамещения, обеспечения кибербезопасности объектов железных дорог Якутии.

Совместная работа по цифровизации обеспечит рост пропускной способности линий, повысит эффективность и улучшит логистику перевозок в Республике Саха (Якутия).

Сотрудничество позволит «Железным дорогам Якутии» достигнуть технологического суверенитета, минимизировать риски от использования иностранных компонентов и программного обеспечения.

Магистрали Якутии – полигон для современных систем управления движением поездов, которые производят компании Дивизиона ЖАТ ГК 1520. В сложных условиях эксплуатации (суровый климат, экстремально низкие температуры) цифровое оборудование демонстрирует высокий уровень надежности.

ГК 1520 и «Железные дороги Якутии» реализовали ряд совместных проектов. Так, в конце 2022 г. был цифровизирован угольный маршрут к ГОК «Инаглинский». Это позволило повысить эффективность линии, снизить эксплуатационные расходы, оптимизировать интервалы следования грузов.

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Дивизион ЖАТ группы компаний 1520 объединяет российских производителей и разработчиков современных цифровых систем управления движением поездов. В их числе - компании «ЭЛТЕЗА», «1520 сигнал», «Стальэнерго». В Дивизионе разрабатывают решения для магистральных и промышленных железных дорог, городского рельсового транспорта. В числе ключевых проектов – цифровизация МЦД, МЦК, объектов Московского метрополитена, БАМа и Транссиба, а также магистралей Казахстана, Монголии, Узбекистана и других стран СНГ.

Группа компаний 1520 - российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.