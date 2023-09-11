«Газпром-медиа холдинг» запускает студию нейропродакшена

Газпром-медиа холдинг» запускает опытное производство контента с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Студия нейропродакшена открывается на базе R&D-подразделения компании – D. lab (цифровой лаборатории «Газпром-медиа холдинга»). Об этом сообщил руководитель D. lab Эдуард Маас.

Сейчас в разработке студии AIGC-проекты (контент, созданный ИИ) для компаний «Газпром-медиа холдинга» — анимация с применением генеративных технологий, виртуальные ведущие, переработка архивного контента, рекламные спецпроекты.

Разработки D. lab планируется использовать не только в периметре холдинга. Лаборатория готовится предложить рынку свои решения в области автоматизации производства контента, позволяющие сократить стоимость и существенно ускорить процесс. Решения рассчитаны не только на профессиональных производителей контента, заинтересованных во внедрении новейших технологий. Разработки D. Lab ориентированы и на компании корпоративного сектора, у которых появится возможность значительно расширить способы коммуникации со своими клиентами и сотрудниками. Уже ведутся переговоры с внешними заказчиками из банковского сектора, госкорпорациями и медиарекламным бизнесом.

Эдуард Маас, руководитель D.lab: «AIGC — уже не просто хайп с веселыми картинками и видосиками, а большая трансформация медиа. Нейросети сейчас позволяют делать не только мемасики – они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс. Вместе с мэйджорским и пользовательским контентом совсем скоро и вполне твердо встанет на ноги нейросетевой. Как медийный холдинг мы решили серьезно включиться в этот неизбежный тренд и активно развиваться в AIGC. У нас сильная экспертиза в профессиональном производстве, мы развиваем площадки пользовательского контента. Мы запустили нейростудию D. lab не для того, чтобы теперь все делали роботы. Они нам не снимут ни сериальный хит, ни топовое шоу, но помогут разгрузить создателей от рутины и снизить затраты на отдельные процессы минимум в три раза. Например, вместо ручной отрисовки различных фонов, персонажей или деталей можно будет выбирать из предложенных нейросетями вариантов, созданных на основе промптов. Пока у нас не серийное, а опытное производство, и одна из важнейших задач нейростудии — исследование и формирование новых индустриальных стандартов производства контента, подразумевающих новые цепочки и новые компетенции».

Работа студии D. lab базируется на технологиях ИИ, используются более 20 моделей искусственного интеллекта, — open source, сторонние и собственные разработки, — специализирующихся на генерации изображений и видео, генерации и обработке текста, компьютерном зрении, распознавании и генерации речи. В каждом проекте задействован свой ансамбль моделей, которые D. Lab дообучает и настраивает под конкретные задачи.

Таким инструментарием создаются аватары, горизонтальные видео дорисовываются и становятся вертикальными, литературные произведения превращаются в анимационные пересказы с реалистично синтезированными голосами, из кино получаются мультфильмы, а герои фильмов меняют артикуляцию в зависимости от языка дубляжа.

Свои разработки в AIGC «Газпром-медиа холдинг» планирует представлять на собственных платформах в специально создаваемых каналах (Rutube, Yappy), которые D.lab запустит осенью 2023 г.

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D.lab – цифровая лаборатория «Газпром-медиа холдинга». R&D и консалтинговое подразделение компании. Основные направления деятельности – поиск технологических точек роста и синергии между активами, проверка гипотез и пилотирование, опытные разработки, исследования, адаптация и применение новых решений в холдинге, развитие новых технологических бизнес-направлений, партнерства с участниками рынка. Работа D.lab базируется на решениях с применением искусственного интеллекта. Руководитель D.lab – Эдуард Маас.

«Газпром-медиа холдинг» – российский медиахолдинг. Управляет девятью эфирными телеканалами, производством и дистрибуцией тематических телеканалов и спортивных каналов, а также оператором спутникового и цифрового ТВ «НТВ-плюс». В цифровой среде холдинг управляет онлайн-кинотеатром Premier, видеохостингом Rutube, приложением коротких вертикальных видео Yappy, онлайн-телегидом рунета «Вокруг ТВ» и др. Кроме того, в холдинг входит компания «Квант», которая работает в сфере рекламных технологий (AdTech). В портфель «Газпром-медиа холдинга» входят девять радиостанций, портал 101.ru, издательства «Семь дней» и «Медиа пресс».