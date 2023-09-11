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«Диасофт» расширил возможности продукта «Управление рыночными данными»

«Диасофт» продолжает расширять функциональность продукта «Управление рыночными данными», входящего в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Продукт предназначен для загрузки, приоритизации, обогащения, проверки качества и предоставления рыночных данных о финансовых инструментах. Данные агрегируются из всех значимых источников информации (биржи, депозитарии, информагентства, банки, брокеры, управляющие компании, новостные сайты) и могут быть использованы как в бизнес-процессах внутри организации, так и для предоставления клиентам и партнерам.

В продукте реализован ряд новых возможностей для оперативного получения максимально подробных данных.

Получение данных с рынков Московской биржи через информационно-статистический сервер Московской биржи (ИСС/ISS). Функциональность предназначена для получения статистических данных, исторических данных и котировок по финансовым инструментам из ИСС. Получение данных возможно как по расписанию, так и по запросу от пользователя.

Ежедневный контроль поступающих котировок и рассчитываемых стоимостей. За текущую дату проверяются ценные бумаги, по которым нет рассчитанных стоимостей, но они есть в предыдущие даты, а также ценные бумаги, по которым нет загруженных котировок. Эта функциональность помогает отслеживать проблемы в загрузке котировок и расчете стоимостей по бумагам, а также формировать уведомления.

Расширенная функциональность адаптера для подключения к сервисам Национального расчетного депозитария (НРД). В новом адаптере поддержаны все загружаемые атрибуты ценной бумаги и данные об эмитенте, которые использовались в старом адаптере НРД для буфера обмена данными (WebSecBuffer). Теперь замена сервиса-адаптера происходит абсолютно незаметно, а клиент при этом получает дополнительные возможности: использование дополнительных источников информации о финансовых инструментах и формирование golden-версии, которая представляет собой информацию, собранную из нескольких источников, согласно заявленному приоритету. Если в каком-либо источнике отсутствует информация, то она дополняется недостающими данными из второго; загрузку расширенной информации об эмитенте в дополнение к данным, которые формируются в буфере справочника финансовых инструментов; автоматическую загрузку новых инструментов.

Продукт «Управление рыночными данными» реализован в микросервисной архитектуре и может быть интегрирован в любой ИТ-ландшафт организации.

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