Сеть «Автоцифра» начала использовать машинное зрение для оценки качества обслуживания в магазинах

Федеральная сеть «Автоцифра» внедрила систему интеллектуальной видеоаналитики для совершенствования качества обслуживания в собственных и франшизных точках продаж. Комплексное решение под «ключ» выполнили инженеры компании Smartmetrics (ООО «Смарт технологии». При масштабировании по модели франчайзинга необходим был комплексный подход к купированию рисков связанных с открытием новых точек и в этом помогла данная технология. Об этом CNews сообщили представители Smartmetrics.

По данным торговой сети, это позволило сделать обслуживание покупателей более качественным, в 1,5 раза увеличить конверсию в покупку, а также выручку в два раза.

Сейчас федеральная сеть «Автоцифра» использует систему в 28 торговых точках на территории Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Объем инвестиций в проект составил 657 тыс. руб., а окупаемость – семь месяцев.

Чтобы выявить ошибки при обслуживании клиентов, над витринами были смонтированы купольные поворотные видеокамеры с 4-кратным оптическим зумом, а над кассами IP-камеры с высокочувствительным микрофоном, позволяющим записывать диалог сотрудников с покупателями.

Сейчас система интеллектуальной видеоаналитики помогает федеральной сети «Автоцифра» оценивать работу персонала по 20 параметрам.

Параметры оценки

В числе них система фиксирует в торговых точках насколько персонал внимателен к потребностям покупателей, делятся ли продавцы информацией о выгодных акциях, а также предлагают ли им сопутствующие товары.

Также система выявляет насколько своевременно сотрудники открывают и закрывают точки продаж.

«У нас в компании есть правило в корпоративной культуре – ТПСИ (твердая постоянная своевременная сравнительная информация). Любой аудит, который мы делали ранее, носил точечный характер и не давал полный объем информации. Не помогли решить проблему и камеры. Они были закреплены за конкретными людьми и, полученные данные, часто ими искажались. Например, ответственные сотрудники могли скрывать часть собранных записей, чтобы состояние дел выглядело на бумаге лучше, чем в действительности. Контроль за соблюдением стандартов обслуживания с помощью искусственного интеллекта позволил устранить эти искажения. Самое же главное он помог нашей компаний наладить качество сервиса и влиять на рост выручки, опираясь на цифры, а не субъективные мнения», - сказал исполнительный директор компании «Автоцифра» Александр Нестеров.

«При запуске системы интеллектуальной видеоаналитики не обошлось без сложностей, т.к. установка видеонаблюдения в торговых центрах увязана с соблюдением закона о персональных данных. В ходе переговоров нам удалось доказать, что система будет фиксировать лишь то, как сотрудники выполняют стандарты обслуживания и администрация торгового комплекса дала разрешение на съемку. Также в ходе пилотного проекта совместно с сотрудниками «Автоцифры» мы откалибровали систему. В результате этого удалось увеличить выручка в точках продаж в два раза и стабилизировать на новом уровне», - сказал директор компании Smartmetrics Ильнар Сафин.

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«Автоцифра» — федеральная сеть по продаже радар-детекторов (антирадаров),нвигаторов, видеорегистраторов и комбо-устройств. Магазины «Автоцифра» представлены в Москве, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кирове, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Воронеже, Чебоксарах, Ярославле.

ООО «Смарт технологии» меньше чем за пять лет отработала более 140 кейсов процессов розницы. Среди клиентов ООО «Смарт сехнологии» крупные сетевые компании: «Татнефть», «Комос групп», IBox.

Smartmetrics — интеллектуальная система, которая выполняет функции анализа взаимодействия посетителей и обслуживающего персонала в различных учреждениях, а также осуществляет контроль над соблюдением стандартов обслуживания. Система может оценить: выполнение стандартов обслуживания, внешний вид персонала, кассовую дисциплину, количество человек в очереди, количество посетителей и т.д.