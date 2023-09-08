«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на выборах губернатора Тюменской области

«Ростелеком» полностью подготовил систему видеонаблюдения и проверил ее работоспособность для проведения выборов губернатора Тюменской области. Единый день голосования пройдет в регионе 10 сентября. Цифровой провайдер оборудовал средствами видеонаблюдения 377 участковых избирательных комиссий (УИК), смонтировал видеостену с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Видеонаблюдение на выборах губернатора Тюменской области позволит сделать избирательный процесс более открытым и прозрачным.

Специалисты компании установили 754 компактные IP-камеры с флеш-накопителем объемом не менее 64 ГБ и широким углом обзора для минимизации слепых зон. Трансляция будет вестись по защищенным каналам связи в центры обработки данных «Ростелекома». В поле зрения камер попадут рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Все камеры установлены так, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Игорь Халин, председатель избирательной комиссии Тюменской области: «Видеотрансляция изображения с избирательных участков для общественных наблюдателей будет организована в Центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7:00 10 сентября до завершения работы всех УИК. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию. Кроме этого для кандидатов и выдвинувших их политических партий, участвующих в выборах губернатора Тюменской области, будет организована передача изображения на служебный портал “Наш выбор онлайн”».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Для организации видеонаблюдения и хранения видеозаписей “Ростелеком” задействовал собственную защищенную сеть и центр обработки данных с системой защиты от DDoS-атак. Архив видеозаписей будет храниться на Служебном портале в течение трех месяцев с даты официального опубликования общих результатов выборов губернатора Тюменской области».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Важное преимущество комплексной системы видеонаблюдения и аналитики — возможность решить любую задачу бизнеса и государства. Сегодня персональный подход и глубокое понимание целей заказчика служит важным фактором в выборе конкретного технического решения. При необходимости мы интегрируем в комплексную облачную систему видеонаблюдения дополнительные цифровые продукты, которые легко встраиваются как в новую, так и уже существующую систему, модернизируя и делая ее более эффективной».

В единый день голосования связисты будут работать в особом режиме: уже определен график дежурств и состав аварийно-восстановительных бригад для немедленного выезда на случай нештатных ситуаций. Мониторинг степени защищенности средств связи и информационной безопасности проводится ежедневно

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.