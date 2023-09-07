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В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова начали работу на комплексе планетарного сканирования «Эларскан» А2-400Р - с помощью отечественного оборудования будут оцифрованы наиболее ценные издания библиотеки вуза. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова – старейший вуз Бурятии, основанный в 1931 г. Сегодня это многопрофильный вуз.

«На новом «Эларскан» А2-400Р планируется оцифровка изданий из фонда редкой и ценной книги (3600 экзземпляров), оцифровка фотографий и документов из музеев академии для проекта «Цифровой музейный комплекс» (1500 единиц), создание цифровых двойников гербарных листов для проекта «Цифровой гербарий лекарственных растений», - сказала директор Научной библиотеки Бурятской ГСХА Евгения Вершинина.

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В Бурятии с помощью на «Эларскан» создадут цифровой гербарий лекарственных растений

Среди наиболее ценных изданий, которые будут оцифрованы с помощью «Эларскан», например, книга профессора Берлинского ветеринарного института Карла Гертвига «О насекомых клещах, появляющихся в коже, в чесотке человеческой и коросте домашних животных…», изданная в Санкт-Петербурге в типографии Л. Буссе в 1853 г., а также труды сотрудников и выпускные фотоальбомы факультетов с основания вуза (1931 г.).

«ЭларСкан А2-400Р был выбран нами как универсальный сканер от надежного отечественного производителя, который подходит для сканирования разноформатных документов и выполнения нестандартных задач по оцифровке, - сказала Евгения Вершинина. - Электронные копии документов будут размещены в электронной библиотеке Бурятской ГСХА, онлайн-ресурсах «Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья», «Цифровой музейный комплекс Бурятской ГСХА».

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