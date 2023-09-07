В 2022 г. более 13 тыс. серверов и АРМ в Татарстане перевели на ОС «Альт»

В 2022 г. более 13 тыс. серверов и рабочих станций в Республике Татарстан начали работать на операционных системах «Альт» от компании «Базальт СПО».

«Татарстан — стратегически важный регион для “Базальт СПО”. Республика одной из первых инициативно начала построение технологического суверенитета — совместная работа по переводу региона на ОС “Альт” ведется более 15 лет», — сказал Роман Мыскин, коммерческий директор «Базальт СПО».

За последние пять лет на ОС «Альт» переведено более 20 тыс. серверов и рабочих станций в регионе. В 2023 г. компания планирует расширить партнерскую экосистему и открыть новый многофункциональный офис в республике. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

ОС «Альт» в медицинских учреждениях

В 2022 г. на российские ОС «Альт» переведено более 5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) и серверов в организациях здравоохранения Республики Татарстан.

«В 2022 г. республика вошла в число лидеров по переводу медицинских учреждений на надежную, безопасную, отвечающую требованиям технологического суверенитета ОС “Альт СП”. На сегодняшний день в регионе на ОС “Альт” работает более 13 тыс. АРМ. В 2023 г. планируется внедрить операционные системы еще в несколько крупных медицинских учреждений», — отметил Роман Мыскин.

ОС «Альт СП» полностью соответствует требованиям по защите данных в цифровых системах медицинских учреждений, относящихся к объектам КИИ. Продукт сертифицирован ФСТЭК России по четвертому классу защиты, а также включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ОС «Альт» в предприятиях топливно-энергетического комплекса

«За последние пять лет в предприятиях ТЭК по всей стране было внедрено более 30 тыс. программных продуктов. Республика Татарстан не является исключением — в 2022 г. в предприятиях топливно-энергетического комплекса на ОС “Альт” было переведено более 800 автоматизированных рабочих мест», — сказал Роман Мыскин.

Предприятия топливно-энергетического комплекса обеспечивают функционирование стратегически важных объектов страны, в том числе промышленности и транспорта, в связи с чем ИТ-инфраструктура ТЭК требует повышенной защищенности.

ОС «Альт образование» в Республике Татарстан

Для учебных заведений «Базальт СПО» развивает операционную систему «Альт образование», включающую прикладное ПО для образовательных организаций разных уровней, в том числе для обучения по предметам и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Продукт поддерживает интерактивное периферийное оборудование и централизованное управление компьютерным классом.

«В 2022 г. на ОС ”Альт образование”, “Альт рабочая станция” и “Альт сервер” было переведено более 95 тыс. серверов и рабочих мест в учебных заведениях России, — сказал Роман Мыскин. — “Альт образование” пользуется популярностью и в Республике Татарстан— за 2022 г. в регион было поставлено более 5 тыс. лицензий. В 2023 г. компания планирует расширить партнерские отношения с образовательными организациями республики».

Для педагогов и ИТ-специалистов образовательных организаций «Базальт СПО» предлагает курсы по работе с ОС «Альт».

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«Базальт СПО» (Alt Linux до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.