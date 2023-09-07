Успейте проголосовать за доступный интернет

10 сентября 2023 г. завершится голосование за деревни и поселки, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 г. Проголосовать можно на портале «Госуслуг» или отправив письмо по почте. Свой голос за доступный интернет уже отдали почти 500 тыс. россиян. Из них — 430 тыс. сделали это онлайн и 60 тыс. — по почте. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сейчас подключают деревни, которые победили в голосовании в 2022 г., а в 2024 г. подключат 1481 населенный пункт с численностью от 100 до 500 человек.

Самые активные регионы по голосованию: Татарстан, Башкортостан, Челябинская область, Пермский край, Краснодарский край.

За какие населенные пункты голосуют больше всего: село Тимино, Челябинская область; хутор Аргатов, Краснодарский край; село Верхнее Учдере, Краснодарский край; село Юшково, Белгородская область; село Дербедень, Татарстан.

Как можно проголосовать

– по почте, отправив письмо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтен голос каждого.

– на «Госуслугах» — на странице сервиса для голосования.

Голосование проводится в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика».