«Первый бит» ускорил расчет зарплаты в жилищно-коммунальной компании «Иркутскавтодор»

Интегратор ИТ-решений для бизнеса «Первый бит» ускорил расчет заработной платы в компании «Иркутскавтодор», настроив синхронизацию между кадровой и отраслевой информационными системами. Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

Иркутский офис «Первого бита» сопровождает «Иркутскавтодор» в эксплуатации программ «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарплата и управление персоналом». В октябре 2022 г. специалист «Первого бита» заметил, что бухгалтер клиента очень много времени тратит на ручное заполнение данных по зарплате водителей.

Оказалось, что в компании также есть программный продукт «1С:Управление автотранспортом» (УАТ), который был значительно доработан другой 1С-франчайзи. Одна из доработок касалась табеля учета рабочего времени водителей и синхронизации программ «1С:ЗУП» и «1С:УАТ». Однако выгрузка табеля работала некорректно, что увеличивало время на расчет зарплаты.

Программист «Первого бита» проанализировал базу «1С:УАТ» и обработку по выгрузке данных в «1С:ЗУП», собрал информацию, какие данные и в каком формате должны переходить из «1С:УАТ» в «1С:ЗУП», составил лист требований. В итоге были созданы две обработки, которые полностью автоматизировали процесс учета рабочего времени и помогли быстрее рассчитывать заработную плату водителей. Первая обработка выгружает данные из «1С:УАТ», а вторая – загружает табель с этими данными в «1С:ЗУП».

Кроме того, команда «Первого бита» дополнительно разработала функцию создания табеля на каждое подразделение отдельно, а также автоматизированную сверку времени между «1С:УАТ» и «1С:ЗУП» с оповещениями о несоответствии у конкретного сотрудника.

Бухгалтеру понравились эти доработки, поэтому проект продолжили развивать и реализовали еще и расчет доплат за спецтехнику в составе ЗП. Данные о фактическом времени работы на спецтехнике теперь автоматически подгружаются из «1С:УАТ».

Доработки значительно упростили работу бухгалтерии МУП «Иркутскавтодор». Трудозатраты на сверку и корректировку данных табеля из «1С:УАТ» уменьшились на 50%, а расчет заработной платы с учетом доплат за спецтехнику упростился на 30%. Была реализована возможность быстрого расчета зарплаты, исходя из реального времени работы спецтехники. Получение регламентированной кадровой отчетности ускорилось на 30%.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.

МУП «Иркутскавтодор» — иркутская жилищно-коммунальная компания, которая с 2000 г. занимается содержанием городских дорог и тротуаров: ремонтом и регулярной уборкой проезжей части улиц и тротуаров; поливкой, а в зимнее время - посыпкой песком дорожных и пешеходных покрытий, а также содержанием и ремонтом коллектора водоотводных каналов, труб ливневой канализации и дождеприемных колодцев. Собственником предприятия является администрация города Иркутска в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.