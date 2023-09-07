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Генеративные сети позволили бренду Lapochka проанализировать более 50 тыс. отзывов покупателей с маркетплейсов за 20 минут

ИИ-компания Napoleon IT внедрила технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах для бренда Lapochka. Благодаря сервису elDinero Reviews у производителя лимонадов появилась возможность за 20 минут проводить конкурентный анализ, отслеживать качество доставки, сохранность продуктов на маркетплейсах и быстро реагировать на обратную связь от клиентов. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Napoleon IT и бренд Lapochka завершили тестирование технологии elDinero Reviews, которая позволила эффективно управлять продажами на маркетплейсах и проводить конкурнтный анализ. Сервис формирует в реальном времени аналитический отчет на основе отзывов по любому продукту на основе генеративных и GPT моделей. Полученную информацию производители используют в рекламной коммуникации, для RnD (исследование и разработка) новинок продукции и улучшения текущих товаров.

Благодаря использованию технологии интеллектуального анализа отзывов компания Lapochka выяснила, что:

- 77% клиентов довольны вкусовым разнообразием и качеством продукции, 65% положительно оценивают натуральный состав напитков;

- основные причины негативных отзывов — упаковка и цена (около 15%), нарушения по срокам доставки (около 26%). Чтобы снизить количество отрицательных отзывов, компания взяла в разработку применение более устойчивой к повреждению упаковки товара, а также планирует проведение промоакций, чтобы клиенты пользовались лояльностью бренда и совершали новые покупки.

«Мы впечатлены скоростью работы инструмента elDinero Reviews, который буквально за 20 минут помог нам выявить проблемные места в продвижении продукта и оперативно реагировать на запросы покупателей», — сказал Антон Балыклов, СЕО и фаундер Lapochka.

«Мы рады, что лидер рынка газированных напитков Lapochka стал первым производителем, кто начал применять технологию интеллектуального анализа и суммирования отзывов на маркетплейсах», — отметил Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT.

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Lapochka — компания-производитель натуральных лимонадов без сахара, продукцию которой можно найти более, чем в 1000 магазинах и точках общепита по всей России, а также на популярных маркетплейсах.

Napoleon IT — технологический AI-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в оффлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей.

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