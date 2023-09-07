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«Атомспецсервис» с помощью роботов PIX переходит на «1С:ERP»

Завод «Атомспецсервис», работающий в сфере атомного машиностроения более 20 лет, мигрирует на систему «1С:ERP» с помощью программного робота PIX RPA. Роботизация позволяет автоматизировать рутинные операции по вводу данных в переходный период и избежать риска потери полноты данных в исторической системе.

«Атомспецсервис» использует систему оперативного учета на машиностроительном предприятии «Каскад МП», однако из-за ограниченной функциональности и низких темпов развития и поддержки этой системы компания решила перейти на «1С:ERP». Интегратором проекта выступает «Бит:ERP» – офис компании «Первый бит».

Переход на «1С:ERP» проходит поэтапно, и на этот период в исторической системе должна сохраняться вся полнота оперативных данных и все связи с другими учетными системами предприятия. Это достигается путем интеграции новой и старой системы. Оказалось, что разработчик системы «Каскад МП» не сможет принять участие в этом проекте. Поэтому реализация событийной интеграции на уровне записей в таблицы базы данных несет риск нарушения целостности данных в старой системе.

Чтобы решить проблему обеспечения полноты данных в исторической системе и избежать двойного ввода информации пользователями, команда «Бит:ERP» предложила заказчику использовать программную роботизацию.

«В своих проектах мы используем итеративно-инкрементальный подход, поэтому в период перехода с исторической системы на новую в организации должны работать обе. Однако, оказалось, что ИС «Каскад МП» — написанное на Delphi, слабо документированное ПО. Отягчающим фактором стала невозможность привлечь в проект ее разработчика. Задачу по интеграции без разработки на стороне ИС «Каскад МП» мы предложили решить с помощью программного робота», — сказал Евгений Салов, владелец продукта в «Бит:ERP».

Команда PIX Robotics обучила ИТ-специалистов «Атомспецсервис» работе на платформе PIX RPA и помогла создать робота. Цифровой сотрудник предназначен для ввода в историческую систему карточек номенклатуры, сертификатов, приходных накладных, получаемых из «1С:ERP», полностью повторяя действия пользователя.

«Для нашей компании использование программного робота PIX — это первый опыт. Оказалось, что это достаточно мощный и простой в освоении инструмент, который мы смогли применить для решения задачи интеграции. Для нас робот стал неким коллаборатором двух систем — «Каскад МП» и «1С:ERP» — на период внедрения и позволил не отказываться от перехода в рамках метода Agile, предложенного системным интегратором», — отметила Дарья Ишигова, начальник отдела автоматизации и программных решений «Атомспецсервис».

«Чаще всего программные роботы «входят» в компанию через отделы бухгалтерии, HR или логистики, то есть те, где большой объем стандартных рутинных повторяющихся задач. Однако случай с миграцией «Атомспецсервис» на «1С:ERP» показывает, что робот – это отличный цифровой помощник в нестандартных ситуациях, обычно решаемых классическими инструментами автоматизации. И последние два года использование роботов PIX для миграции на «1С» стало настоящим трендом, так как это снижает стоимость импортозамещения», — сказал Вячеслав Мусолов, коммерческий директор PIX Robotics.

Робот PIX обеспечивает интеграцию в сложном случае, когда нет возможности решить задачу интеграции на низком уровне. Такой подход избавляет сотрудников «Атомспецсервис» от лишних действий и освобождает время для более ценной и продуктивной работы.

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Предприятие ООО «Атомспецсервис» основано в 2001 г. Вошло в сферу атомного машиностроения с 2004 г., осуществляя поставки оборудования на действующие и сооружаемые АЭС России и зарубежья.

PIX Robotics — российский разработчик ПО для крупного и среднего бизнеса. В экосистему PIX входят продукты PIX RPA, «PIX процессы» и PIX BI. Продукты PIX входят в реестр отечественного ПО, отвечают требованиям государственных регуляторов, полностью соответствуют 152-ФЗ. PIX Robotics с 2019 г. является резидентом Инновационного центра «Сколково».

«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. За плечами компании 25+ лет работы, более 20 тыс. реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7000 специалистов.

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