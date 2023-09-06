В 2023 г. на «Госуслугах» запустили в пять раз больше сервисов, чем в 2022

За год работы «Конструктора услуг» органы власти запустили больше 500 новых сервисов. За год до этого — чуть больше 100. Всего на портале сейчас около 900 услуг. Об этом CNews сообщили предсатвители Минцифры.

До «Конструктора»: около 100 онлайн-услуг в год; на запуск одной — от 7 до 12 месяцев; в команде — 20 человек.

С «Конструктором»: около 500 услуг в год; на запуск одной — месяц; в команде — один человек.

Благодаря сервису органы власти могут легко и быстро, по принципу LEGO, создавать удобные и понятные для граждан и бизнеса онлайн-услуги.

С ним уже работают 57 федеральных ведомств и 82 субъекта России. Новые услуги позволили им получить почти 900 тыс. заявлений.

Больше всего сервисов запустили: СФР; Росприроднадзор; Росавиация; Росморречфлот; Минсельхоз России.

Больше всего заявлений приняли: МЧС России; СФР; ФСС; Росмолодежь; Росрыболовство.

Регионы-лидеры по количеству сервисов: Саратовская область; Ростовская область; Ямало-Ненецкий автономный округ; Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; Республика Коми.

«Конструктор услуг» реализован в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».