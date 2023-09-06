Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Таким образом, разработчики могут получить разрешение на применение своих разработок одновременно в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Это позволит ускорить внедрение новых технологий в медицинскую практику, а пациентам получать более быструю и качественную диагностику. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Москва сделала большой шаг вперед в области цифровых технологий и является одним из мировых лидеров по внедрению сервисов искусственного интеллекта в здравоохранении. Теперь наш город может проводить тестирование этих систем для всего Евразийского экономического союза. Центр диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения включен в реестр Росздравнадзора и перечень организаций на портале открытых данных ЕАЭС и имеет право проводить клинические и технические испытания систем искусственного интеллекта. Разработчики из разных стран могут получить разрешение на использование своих инновационных решений в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Внедрение таких технологий в ежедневную практику сделает медицинскую помощь более качественной и доступной для многих людей, не только в Москве и России, но и в других странах», — сказала Анастасия Ракова.

До практического использования любое медицинское изделие должно пройти технические и клинические испытания, чтобы получить государственную регистрацию. К этой категории также относятся системы искусственного интеллекта, которые сейчас активно внедряются в медицинскую практику.

«В рамках национальной системы Центр диагностики и медицины Депздрава Москвы получил разрешение на проведение клинических испытаний в 2020 г. А на рынок ЕАЭС мы вышли в 2022 г. – получили возможность проводить клинические испытания систем искусственного интеллекта. Теперь же наш Центр оказывает услуги разработчикам искусственного интеллекта по полному циклу испытаний в целях получения регистрационного удостоверения как по национальному режиму, так и по режиму ЕАЭС. Такое регистрационное удостоверение расширяет потенциальный рынок производителей медицинских изделий», — отметил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Юрий Васильев.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ занимается внедрением искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Научно-практический центр имеет опыт работы с нейросетями на большом потоке лучевых исследований, так как на его базе проходит крупнейший эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, за четыре года здесь обработано более 10,5 млн исследований.

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы – научно-практическая организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, проведении научных исследований, образовании медицинских работников.