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«Мегафон» установил в «Бузулукском боре» умные камеры

Размещенная оператором цифровая платформа «Лесохранитель» помогает национальному парку останавливать возможные чрезвычайные происшествия в пожароопасный сезон.

По периметру лесного массива установлено пять видеокамер для онлайн-мониторинга возгораний, возникающих из-за любых факторов, в том числе человеческого. Общая площадь, которая находится под наблюдением, составляет около 75 тыс. га, что, к примеру, в три раза больше площади Оренбурга. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Интеллектуальная система распознавания способна отличить бытовые задымления котельных и печных труб от природных пожаров и немедленно оповестить о реальной угрозе. Такие аппаратные комплексы с HD-камерами работают не только на территории Оренбургской области, но и Самарской, где также разрастается часть бора.

«Наша компания уже много лет занимается мониторингом лесных возгораний, постоянно совершенствуя систему наблюдения и передачи данных. На данный момент по всей стране мы запустили более 700 оптических комплексов платформы "Лесохранитель". В Оренбургской области проект реализован в значимой для региона локации: "Бузулукский бор" известен своими краснокнижными животными и растениями. Тем важнее, что аппаратура уже зафиксировала несколько локальных возгораний на ранних этапах. Даже небольшой пожар мог бы нанести ощутимый урон местной флоре и фауне», — сказал директор «Мегафона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Специалисты компании смонтировали камеры на сооружениях на высоте от 72 до 90 м, что обеспечило радиус обзора до 35 км. Система по данным с них способна выявить геолокацию возгорания с точностью до 150 метров на этапе первичного задымления и настроена на мгновенную передачу сигнала на диспетчерский пульт. Видеокамеры просматривают пространство на 360 градусов каждые 10 минут. Все приборы устойчивы к любым погодным условиям.

«"Бузулукский бор" — единственное место на планете, где сохранились обширные сосновые рощи возрастом 250-300 лет. Здесь растут сосны-исполины окружностью более четырех метров. Мы ведем особый контроль за столь ценной с научной точки зрения территорией. К девяти пожарно-наблюдательным вышкам в этом году, благодаря «Мегафону», добавили онлайн-мониторинг и уже увидели первые результаты», — ссказал директор национального парка «Бузулукский бор» Андрей Латыпов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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