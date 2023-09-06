ГК Softline помогла ROSSKO повысить безопасность ИТ-инфраструктуры

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, помогла повысить стабильность и безопасность ИТ-инфраструктуры ведущему дистрибьютору автозапчастей в России – ROSSKO. Работы были выполнены в рамках комплексной услуги – «Премьер сервисы». Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания ROSSKO является частью национальной ассоциации Groupauto Russia. В компании работает порядка 9000 человек в 116 городах России и Казахстана. В Rossko есть собственная логистическая служба, 247 складов, компания представлена более 100 брендами, а ее продуктовый портфель включает 150 тыс. артикулов. В ИТ-инфраструктуру компании входит четыре ЦОДа и 1000 виртуальных серверов.

Рост компании и увеличение количества учетных записей побудил ROSSKO обратиться к ГК Softline для проведения аудита критической инфраструктуры Active Directory. Инженеры Softline предложили решить задачу клиента с помощью «Премьер сервисов» – услуги по проактивной поддержке ИТ-инфраструктуры, построенной на базе продуктов Microsoft. Работы были проведены с целью выявления потенциальных уязвимостей, влияющих на стабильность работы системы и ее производительность.

В Rossko cлужбой каталогов в разное время управляли разные системные администраторы, в связи с чем требовалась проверка на наличие вероятных проблем в конфигурации Active Directory и ее систем. Аудит был проведен с использованием специализированного программного обеспечения Softline Assessment и занял всего одну неделю. Результаты технического аудита позволили выявить проблемы в конфигурации AD и ее систем, а также предоставить клиенту подробный отчет с рекомендациями по оптимизации. Выполнив данные рекомендации, ROSSKO смогла повысить безопасность системы, снизить потребление ресурсов и минимизировать риски для бизнеса.

«За то время, что ГК Softline оказывает «Премьер сервисы», мы приобрели высокую экспертизу в данной области. Сегодня мы являемся единственной командой на рынке, предоставляющей подобные услуги. Аудит критических инфраструктур, к которым относится и Active Directory, мы рекомендуем проводить один раз в два-три года. Это связано с тем, что служба каталогов постоянно меняется в процессе развития организации, что требует регулярного мониторинга изменений. Компания ROSSKO стремительно растет – количество учетных записей за последний год выросло с 6 до 8 тыс. А учитывая распределенную инфраструктуру клиента, своевременное обследование AD было как нельзя кстати. В рамках Премьер Сервисов мы проводим аудит всего за одну неделю, используя наше специализированное ПО Softline Assessment. Сбор данных происходит заранее, полную аналитику о текущем состоянии инфраструктуры мы получаем, не прерывая бизнес-процессы заказчика», – сказал Александр Храмов, руководитель направления развития бизнеса «Премьер сервисов» ГК Softline.

«Обследование AD с помощью инженеров Softline позволило определить целевое состояние службы каталогов нашей организации, помогло понять, что надо сделать, чтобы поддерживать должную работоспособность и производительность системы. Теперь подобные профилактические мероприятия мы планируем проводить регулярно и не только для AD, но и для других критических систем – у команды Softline большой опыт в проведении подобных работ, специалисты хорошо ознакомлены с лучшими практиками Microsoft по конфигурированию AD и умело пользуются инструментом для проведения аудита. Уже в процессе самого обследования мы смогли улучшить работу AD, следуя предложением инженеров и выполняя их рекомендации по конфигурации и настройки компонентов системы. По результатам отчета также намечен план работ по устранению других замечаний, что позволит нам снизить риски непрерывности бизнеса», – отметил Серик Адырбаев, начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры компании ROSSKO.

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ГК Softline — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России и доступом к квалифицированным кадрам, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: Aхоft, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polimatica, Robin и др.