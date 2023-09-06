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Cloud4Y предоставил «Веримаг» объектное S3-хранилище

Компании требовалось российское облачное хранилище и ресурсы для работы с данными.

Интерактивная платформа «Веримаг» — это проект российской компании ООО «Веримаг» участника проекта Сколково, которая восемь лет занимается разработкой ИТ-решений и приложений для мобильных устройств на операционных системах iOS, iPadOS, Android. Платформа Веримаг — 100% российское ПО, разработана для создания мультимедийных информационно-справочных материалов и приложений для мобильных устройств. «Веримаг» позволяет создавать сценарные электронные презентации, курсы, учебники объединенные в единый мобильный класс.

Компания работает на международном рынке, поэтому использует облачные сервисы для решения своих задач. Платформа Cloud4Y используется для «приземления» платформы Verimag в России. Компания сотрудничает с облачным провайдером, пользуясь ресурсами по модели IaaS. В частности, использует объектное S3-хранилище для размещения данных и виртуальные сервера под отдельные бизнес-процессы. Дополнительно настроена система резервного копирования. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

S3-хранилище Cloud4Y позволяет компании-клиенту хранить бесконечный объем данных, снизить расходы на хранение данных в исходном формате без создания иерархии и уменьшить нагрузку на собственные мощности. Это решение для хранения резервных копий, документов, архивных данных и раздачи статического контента.

Использование облачных сервисов Cloud4Y позволило компании «Веримаг» безопасно хранить данные на территории России и работать с российскими клиентами и партнерами.

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