«Первый бит» автоматизировал учет и управление инженерной компании «ЛИИС» при помощи «Бит.строительство» и «Бит.финанс»

ИТ-интегратор «Первый бит» комплексно автоматизировал управление ресурсами в компании «ЛИИС инженерные решения» при помощи продуктов собственной разработки — «Бит.строительство» и «Бит.финанс». Повысилась как эффективность, так и управляемость бизнеса. Например, получение отчетности руководством теперь происходит в три-четыре раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители «Первого бита».

Раньше сотрудники компании вели учет в электронных таблицах. Из-за этого обработка данных занимала много времени и слабо контролировалась. Для эффективного управления бюджетами и запасами не хватало важной информации.

Система «Бит.финанс» теперь используется для формирования БДР и оперативного контроля исполнения бюджетов. Команда исполнителя из офиса в Санкт-Петербурге на площади А.Невского тщательно смоделировала и настроила механизмы отражения фактических данных по разным статьям: оплата труда, материально-производственные запасы, производство, проекты. Руководство «ЛИИС» получило удобные аналитические отчеты, позволяющие быстрее реагировать на изменения.

Продукт «Бит.строительство /Снабжение и склад» позволил оптимизировать учет запасов и других элементов бизнес-процессов компании. Команда внедрения доработала его функционал, сохранив при этом логику типового решения. Чтобы убедиться, что система отвечает требованиям заказчика, сначала была запущена полноценная модель учета на тестовых данных.

Разработчики добавили новый учетный документ «Спецификация», а между документами этапов планирования, закупки и использования запасов были созданы дополнительные связи. Также были разработаны дополнительные отчеты и печатные формы.

В итоге решение «Бит.строительство /Снабжение и склад» автоматизировало работу с заявками на покупку материалов, управление логистикой, составление спецификаций, инвентаризацию, подсчет излишков и недостач. Там же осуществляется контроль за перерасходом материалов, анализ перемещения материально-технических ресурсов внутри предприятия, исполнения заявок и оплат поставщикам.

Расчет заработной платы сотрудников реализовали при помощи программы «1С:Зарплата и управление персоналом» и специального телеграм-бота. Управленцы отмечают в мессенджере отработанное время сотрудников по каждому объекту, эти данные автоматически попадают в «1С:ЗУП», откуда подтягиваются в «Бит.финанс» для зачтения в бюджете.

Автоматизация позволила «ЛИИС» эффективнее использовать материальные ресурсы. Расходы на них удалось сократить на 25%. Помимо этого, у руководства появилось множество полезных отчетов и аналитик, которые не были возможны, когда учет велся в Excel.

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ЛИИС — компания, занимающаяся проектированием и интеграцией сложных инженерных систем, а также разработкой современных SaaS и ИТ-решений для людей и бизнеса. За 15 лет успела реализовать более 500 проектов, среди которых бизнес-центры, спортивные объекты и офисы, создание мультимедийных комплексов и выставочных пространств. География проектов распространяется не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на Алтай, Сахалин, Красноярский край, Краснодарский край и ХМАО.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.