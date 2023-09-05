Мосгортранс запустил электронные путевые листы на базе решений «1С» и «1С‑Рарус»

«1С-Рарус» завершил первый этап пилотного проекта с ГУП «Мосгортранс» по применению электронных путевых листов. В течение месяца автобусы выходят на линию с ЭПЛ, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом ПРОФ». В решение бесшовно встроен сервис обмена перевозочными документами «1С:ЭПД», выполнена интеграция с учетной системой и мобильным приложением водителя. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ГУП «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта. Предприятие обслуживает порядка 700 маршрутов, в том числе 90 электробусных. Каждый день услугами Мосгортранса пользуются свыше 3 млн пассажиров.

Перевод перевозочных документов в электронный формат — важная отраслевая задача, приоритет транспортной стратегии России. Одним из шести электронных перевозочных документов является электронный путевой лист (ЭПЛ). Согласно изменениям устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (259-ФЗ), ЭПЛ теперь считается официальным транспортным документом.

Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы: «Мы внедряем самые современные технологии, чтобы упростить для сотрудников работу с документами. Переход на электронные путевые листы снизит нагрузку на водителей — от их самочувствия зависит безопасность поездок. Также это позволит им быстрее выходить на маршрут и лучше соблюдать расписание. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по повышению комфорта наземного городского транспорта».

«1С-Рарус», разработчик решений для транспорта и логистики, завершил работы по применению ЭПЛ в Северо-Восточном филиале ГУП «Мосгортранс». В течение месяца рейсы общественного транспорта выпускаются на линию с электронными путевыми листами, оформленными с помощью «1С:Управление автотранспортом проф». Совместное решение фирмы «1С» и «1С-Рарус» предназначено для управления процессами эксплуатации транспорта. Решение входит в состав флагманского продукта «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом корп», также предназначенного для управления процессами транспортировки грузов.

Николай Асаул, генеральный директор ГУП «Мосгортранс»: «Вместе с российскими ИТ-компаниями мы тестируем современные системы для перехода на электронные путевые листы. Мосгортранс первым в России совершил рейс с использованием электронного путевого листа, перевел на новый формат один из парков, протестировал технологию вместе с Ространснадзором. По итогам испытаний все водители предприятия будут использовать цифровой документ при выходе на маршрут».

Артем Блинов, руководитель направления решений для транспорта и логистических компаний, «1С-Рарус»: «Мы сотрудничаем с ГУП «Мосгортранс» по задачам автоматизации управленческого и оперативного учета на базе «1С:Управление автотранспортом проф». Линейка решений «1С‑Рарус» для транспорта и логистики постоянно развивается и адаптируется к изменениям законодательства. В наши решения уже встроен сервис обмена ЭПД. В ходе участия в пилотном проекте разработчики «1С‑Рарус» адаптировали «1С:Управление автотранспортом проф» под потребности Мосгортранса, чтобы сделать применение ЭПЛ более быстрым и комфортным».

«1С-Рарус» выполнил следующие доработки в «1С:Управление автотранспортом проф»:

– Реализована интеграция с учетной системой Мосгортранса с целью получения необходимой информации для формирования ЭПЛ. Специалисты «1С‑Рарус» провели обучение на рабочих местах сотрудников пилотной группы — диспетчеров, механиков и медиков — как формировать и подписывать ЭПЛ усиленной квалифицированной подписью.

– Интерфейс формирования ЭПЛ усовершенствован для более удобного заполнения полей. Без путевого листа водитель городского транспорта не может выйти в рейс. В документе фиксируется результат медосмотра водителя, маршрут и исправность техники, добавлены дополнительные поля согласно пожеланиям проектной группы.

– Разработан функционал формирования и выгрузки QR-кода ЭПЛ в корпоративное мобильное приложение ГУП «Мосгортранс» для водителей. После заполнения и утверждения ЭПЛ электронными цифровыми подписями ответственных сотрудников, информация загружается в единую государственную информационную систему. Далее в решении генерируется QR-код. Код пересылается водителю в мобильное приложение. Водитель тратит меньше времени на получение путевого листа и может представить его через QR-код при запросе инспектора ГИБДД.

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 29 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.