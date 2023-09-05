Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

Свердловская область и группа компаний «Астра» договорились совместно реализовывать проекты по импортозамещению и развитию информационных технологий для усиления цифрового суверенитета региона. Соглашение о сотрудничестве было подписано Министром цифрового развития и связи Свердловской области Михаилом Пономарьковым и коммерческим директором ГК «Астра» Антоном Бугрецовым. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Партнеры планируют совместно проводить в Свердловской области мероприятия, направленные на достижение необходимых показателей, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика России» по внедрению отечественного программного обеспечения. Будут организованы исследования и разработки, обеспечивающие высокие результаты построения экосистемы импортозамещения. В отдельных отраслях Свердловской области партнеры проведут оценку уровня внедрения отечественных программных решений и разработают предложения по замене иностранных продуктов. Предполагается полный переход государственных и муниципальных организаций области на отечественные ИТ-решения в соответствии с постановлением Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236.

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области: «Способность обеспечить свой цифровой суверенитет является одной из приоритетных задач, вставшей перед Россией в последнее время, а потребность в передовых отечественных ИТ-решениях сегодня особенно высока во всех отраслях: в госсекторе, социальной сфере, промышленности. Уверен, сотрудничество с ГК «Астра» в значительной степени поможет нам в реализации проектов импортозамещения в Свердловской области».

Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра»: «Мы давно и плотно работаем со Свердловской областью. Подписанное соглашение закрепляет наше сотрудничество и дает возможность продолжать эту деятельность на качественно новом уровне. У ГК «Астра» достаточно экспертизы, опыта, ресурсов для реализации масштабных проектов в любом регионе. Мы всегда подходим к задаче комплексно, учитывая индивидуальные потребности заказчика. Обширная экосистема продуктов и продуктово-сервисный подход нашей компании позволяет эффективно работать над проектами миграции любой сложности для различных организаций со штатом от нескольких сотен до сотен тысяч человек».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.