ГК 1520 цифровизировала станции МЦД Курская и Рижская
ГК 1520 оснастила новейшей российской автоматикой станции Москва-Пассажирская-Курская и Москва-Рижская, которые являются частью действующего второго и будущего четвертого Московских диаметров.
Движением поездов на обеих станциях будет управлять современная микропроцессорная централизация МПЦ-ЭЛ (разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520).
МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно регулировать работу объектов, устанавливать маршруты поездов, отслеживать параметры и выявлять предотказные состояния оборудования. В систему встроена киберзащита от несанкционированного доступа.
Цифровизация обеспечит надежное управление интервальным движением на МЦД, повысит безопасность, увеличит пропускную и провозную способность линий.
В перспективе дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастит весь МЦД-4 российскими микропроцессорными системами.