В России появилось решение для цифровизации проверок

В реестр отечественного ПО включен сервис для автоматизации процессов инспектирования «Polycode_инспектор». Решение подходит для организаций, которые занимаются проведением проверок и инспекций. Оно позволяет оценить трудоемкость проверки, согласовать ее регламент с заявителем, проверить объект инспекции по чек-листу и др. Разработчик решения – агентство «Полилог». Об этом CNews сообщили представители агентства «Полилог».

Ежегодно в России тысячи организаций проводят разного рода инспекции и проверки. Несмотря на отраслевую специфику и иные различия, большинство из них сталкиваются с одинаковыми проблемами – это задержки в сроках и трудности с соблюдением регламента. Чаще всего они возникают из-за неупорядоченности коммуникаций и ведения данных одновременно в десятках или даже сотнях файлов и бумаг, неинтегрированных между собой.

Новый сервис от агентства «Полилог» «Polycode_инспектор» устранил эту проблему. Решение выступает цифровым помощником, организующим каждый этап инспекции: от выбора компетентного сотрудника до формирования аналитики по результатам проверки.

Сервис обладает расширенным функционалом. Например, при планировании проверки он самостоятельно оценивает необходимое количество сотрудников, компетенции, загруженность и сроки. Интеллектуальный график сам подбирает инспекторов, наиболее подходящих по ряду параметров: компетенции, опыт, удаленность от проверяемой площадки, риски коррупционного взаимодействия и другие. Все задачи, которые появляются в рамках инспекции, поступают в личные кабинеты сервисных служб и сотрудников. Благодаря встроенной системе уведомлений они получают напоминания о контрольных датах проверки. По завершении инспекции специальный конструктор с автоматическим заполнением некоторых форм поможет сформировать отчетность или аналитику затраченного времени.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева: «Polycode_инспектор подходит для автоматизации любого вида проверок и инспекций: проверки по охране труда, сертификация продукции и менеджмента, строительные инспекции, проведение различных экспертиз и т. д. Внедрение продукта позволяет не только сократить срок проведения инспекции, но и снизить ее стоимость, так как за счет замены человеческого труда роботом инспекция становится дешевле. Решение легко кастомизируется под любую отраслевую специфику и легко внедряется как в бизнесе, так и в государственных организациях».

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Направления деятельности агентства «Полилог» (аккредитованная ИТ-компания): ИТ – внедрение ИТ-решений (собственная BPM-платформа POLYCODE для госуслуг, проверок, СМЭВ, витрин данных, а также KMS для хранения знаний) и проведение аналитики (бизнес-процессы, модели данных, ФТ, ТЗ, ЧТЗ, ФЭО, работа с ВПЦТ, рейтингом CDTO и др.); PR – сопровождение мероприятий и брендов: разработка PR-стратегии, формирование пула экспертов, СМИ и блогеров, регулярный мониторинг инфополя, организация участия в мероприятиях и собственных мероприятий, спецпроектов, подготовка контента; EVENT – организация конгрессных, выставочных, политических, отраслевых и других видов мероприятий, в т.ч. с участием первого лица.

Polycode – отечественная программная платформа, которая осуществляет комплексную автоматизацию бизнес-процессов, объединяет преимущества учетных систем, ERP-, CRM- и BPM-систем. Платформа имеет готовые адаптеры для взаимодействия с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), различными видами систем электронного документооборота (СЭДО) и прочими системами. Polycode зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№ 6866). Программа «Polycode_инспектор» создана на базе BPM-платформы Polycode.