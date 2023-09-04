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«Ростелеком» в Арктическом регионе организует видеонаблюдение в единый день голосования

«Ростелеком» обеспечил техническую готовность системы видеонаблюдения в единый день голосования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 10 сентября 2023 г. за ходом выборов в регионе будут наблюдать 148 камер. Их установили в 74 участковых избирательных комиссиях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Гиберт, председатель избирательной комиссии ЯНАО: «В этом году ямальцы участвуют в выборах губернатора Тюменской области. Процесс голосования пройдет в 13 муниципалитетах округа. Участки оборудованы всем необходимым, в том числе мы позаботились и об организации видеонаблюдения. Наша главная задача — обеспечить легитимность выборов, не допустить нарушения общественного порядка в ходе голосования, а также создать на участках максимально удобные и безопасные условия для избирателей».

На площадках 74 комиссий округа установлено по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в Сеть и системами бесперебойного питания. Каждое цифровое видеоустройство расположено так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, но при этом не нарушить тайну голосования. Все приборы оснащены источником резервного копирования данных.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Техническая реализация процесса голосования — один из важнейших факторов обеспечения легитимности всей выборной процедуры. Для установки необходимого оборудования на участках Ямала было задействовано более 70 рабочих бригад. Кроме организации процесса, в их задачу входит круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения, а также техническая поддержка работоспособности сети. Повышенная нагрузка у связистов из Нового Уренгоя. В газовой столице Ямала установлено самое большое количество камер — 26 цифровых устройств».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами на Урале: «Онлайн-наблюдение на крупнейших государственных мероприятиях федерального уровня давно стало традицией. Богатый опыт "Ростелекома" в организации проектов подобного масштаба позволяет обеспечивать безупречное качество видеонаблюдения, стабильную работу оборудования и надежную защиту от хакерских атак. Круглосуточная техническая поддержка и постоянный мониторинг работоспособности системы дают возможность четко соблюдать законодательство на выборах, непрерывно контролировать происходящее вокруг и фиксировать все возможные нарушения».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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