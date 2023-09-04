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«Россети Волга» провела цифровизацию коммуникаций между филиалами с помощью решений TrueConf

«Россети Волга», входящая в ГК «Россети», развернула частное облако унифицированных коммуникаций на базе TrueConf Enterprise, которое объединило филиалы компании с другими структурами организации на территории России. Развертывание платформы TrueConf Enterprise позволило отказаться от зарубежного решения для онлайн-коммуникаций в пользу отечественных технологий для проведения внутренних рабочих встреч, связи с партнерами и подрядчиками, организации дистанционного обучения специалистов и сокращения расходов на проведение командировок.

«Россети Волга» — территориальное отделение электросетевого холдинга «Россети», обслуживающее 7 регионов, общая численность потребителей в которых превышает 12 млн человек.

Филиалы предприятия рассредоточены на территории более 400 тыс. км2, что потребовало внедрения ИТ-систем для цифровизации связи и обеспечения корпоративных коммуникаций независимо от территориальной распределенности сотрудников. На объектах «Россети Волга» ранее использовалось решение Skype for Business для дистанционной связи по рабочим вопросам во время пандемии COVID-19. Позже руководство компании приняло решение о переходе на отечественное решение с его масштабной интеграцией в корпоративную инфраструктуру.

На объектах «Россети Волга» была развернута программная платформа TrueConf Enterprise, на базе которой запустили частное облако коммуникаций более чем на 5 тыс. пользователей. «Облако» используется для проведения регулярных совещаний и рабочих встреч, для обсуждения срочных вопросов, обучения новых сотрудников и прохождения курсов повышения квалификации. Сотрудники компании участвуют во внутренних онлайн-звонках и в дистанционных встречах с внешними пользователями — подрядчиками, партнерами, представителями других подразделений «Россети» и государственных ведомств.

Для коммуникаций используются различные режимы дистанционной связи: «1 на 1» для быстрого решения частных вопросов, автоматический и управляемый селектор для проведения совещаний, вебинары для массового информирования и обучения сотрудников. Число проводимых онлайн-встреч достигает 30 ежедневно. Также сотрудники используют встроенный защищенный мессенджер для решения рабочих вопросов, обмена файлами и совместной работы над ними, а также для получения автоматических оповещений, которые добавлены в решение специалистами «Россети Волга» посредством API.

С помощью облака коммуникаций были объединены рабочие места, личные компьютеры и мобильные устройства сотрудников с установленными клиентскими приложениями TrueConf для всех популярных платформ — Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Мобильные устройства используются, преимущественно, для ведения переписки, но также могут применяться для подключения к групповым онлайн-звонкам при работе из дома или во время командировок.

К облаку подключили развернутые ранее системы коммуникаций других производителей, которые используются для проведения онлайн-мероприятий в переговорных комнатах — это позволило сохранить средства, инвестированные ранее в инфраструктуру компании. Руководство «Россети Волга» рассматривает возможность интеграции внедрённого ПО с имеющимся оборудованием конференц-залов для проведения масштабных гибридных мероприятий.

TrueConf Enterprise — отечественное решение, которое было развернуто во внутреннем контуре «Россети Волга» на собственном оборудовании заказчика. Это предотвращает получение доступа к информации третьими лицами, позволяет хранить все данные непосредственно на серверах компании без передачи за рубеж, а также исключает риск блокировок системы иностранными провайдерами и поставщиками ПО.

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