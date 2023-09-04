Продолжается масштабирование охвата цифровой платформы управления мобильностью города Курска

Комплексная цифровая платформа расширяет охват управления маршрутной сетью города Курска. С 1 сентября 2023 г. цифровые решения запустили на новых автобусах, обслуживающих маршруты № 15М, № 94Г и № 98Г. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

Программный продукт российской разработки позволяет в автоматическом режиме онлайн отслеживать каждый автобус на маршруте. На контроле диспетчерской службы – точность выполнения расписания буквально до минуты, безопасность и скоростной режим автобусов. А также система позволяет видеть плотность пассажиропотока и своевременность оплаты проезда.

С начала масштабной реформы общественного транспорта в Курске пассажиры уже смогли заметить положительные изменения – повышается качество транспортного обслуживания, комфортность и безопасность перевозок.

Новые низкопольные автобусы доступны для маломобильных граждан, оборудованы системой климат-контроля, камерами видеонаблюдения, медиапанелями, валидаторами, системой обнаружения пожара и устройством для вызова экстренных служб.

Цифровой сервис для пассажиров – мобильное приложение «Курский транспорт» востребован у жителей города, его популярность постоянно растет. Сервис был запущен в августе 2022 г., и к настоящему моменту количество пользователей увеличилось в семь раз. За год приложение установили порядка 50 тысю пассажиров – каждый восьмой житель Курска. Около 7000 человек используют сервис ежедневно для планирования своих поездок на общественном транспорте.

Разработчик цифровой платформы управления мобильностью подчеркивает: «С помощью мобильного приложения пассажиры экономят до 10% времени в пути, и в целом городской транспорт становится более предсказуемым, понятным и гибким».

Комплексная цифровая платформа «Датапакс» – это полностью российская разработка, включенная в реестр отечественного ПО. Платформа работает на территории всей страны, учитывает особенности российских регионов и гибко адаптируется под них.

«Цифровая платформа управления мобильностью накапливает и анализирует большие данные, на основе которых регион может принимать грамотные управленческие решения. Например, формировать удобное расписание и при необходимости вносить корректировки в маршрутную сеть. Кроме того, наша система обеспечивает учет рейсов в соответствии с госконтрактом, позволяет контролировать сбор билетной выручки и выявлять безбилетников», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.