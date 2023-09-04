«Крок» внедрила систему диспетчеризации в крупном московском дата-центре

Компания «Крок» завершила очередной этап проекта диспетчеризации крупного коммерческого дата-центра в Москве. Заказчик – оператор ЦОД, расширяющий свои производственные мощности. Работы по диспетчеризации велись в дата-центре мощностью 6 мВт на 4000 стоек. Об этом CNews сообщили представители «Крок».

Перед «Крок» стояла задача в сжатые сроки провести перепроектирование на доступных вендорах, с сохранением функционала, сроков и стоимости. Был оперативно проведен анализ рынка, проектирование, закупка и монтаж оборудования: контроллеров, модулей, датчиков, коммутаторов, портов, смежных устройств. В результате в планируемый срок была введена клиент-серверная исполнительная система на 60 тыс. точек.

В качестве программного решения была использована система MasterSCADA от компании «МПС софт». Отечественный аналог зарубежного решения, работающее на российских ОС. Решение обеспечивает бесконфликтное взаимодействие с различным оборудованием в каждом модуле, сбор данных и мониторинг в режиме реального времени, информирование о сбоях с приоритезацией, анализ информации, резервирование.

Внедренное «Крок» решение диспетчеризации централизованно управляет системами электроснабжения, контроля и учета энергоресурсов, кондиционирования, климатическими установками и вытяжными вентиляторами, дизель-генераторной установкой, пожарной сигнализацией, холодильным оборудованием. Информация с оборудования отображается на видеостене, за которой следят диспетчеры.

Благодаря своевременной реализации проекта заказчик получил возможность эффективного контроля и управления инженерной инфраструктурой поочередно запускаемых модулей нового дата-центра. Это позволило вести профилактику неисправностей, оперативно реагировать на них в случае возникновения, существенно снизить затраты на ремонт и обслуживание оборудования и систем.

***

«Крок» — технологический партнер с экспертизой в области построения и развития инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработки программных решений

и сервисной поддержки. Центры компетенций «Крок» фокусируются на ключевых отраслевых кластерах – промышленность, финансовый сектор, розничные продажи, муниципальное управление, спорт и культура.