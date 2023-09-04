«Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями»

«Диасофт» развивает возможности продукта «Управление регламентными операциями», входящего в состав платформы развития Digital Q.UP. Продукт предназначен для централизованного контроля и управления ИТ-продуктами, задействованными в регламентных операциях.

В продукте реализованы сводные календари, позволяющие объединять локальные календари разных регионов или стран с учетом всех рабочих и нерабочих дней, различных графиков работы. Сводный календарь необходим, например, для автоматического расчета графиков платежей по кредитам или другим финансовым операциям, когда нужно принимать во внимание разницу режимов работы финансовых организаций.

Также в «Управлении регламентными операциями» появились функции настройки и централизованного использования одного или нескольких календарей операционных дней организации с учетом графиков работы ее филиалов и подразделений.

В продукте реализована функциональности проектирования бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 с использованием инструментов технологической платформы Digital Q.BPM. В ближайших планах – реализация возможности управления ETL-процессами. Сейчас проводятся доработки продукта для создания регламентных операций по обмену данными. Новая функциональность поможет автоматизировать работу с информацией из разных источников и упростить такие процессы как сбор данных для учета и подготовки отчетности, агрегация данных в общее хранилище в конце операционного дня и многие другие. Функциональность станет доступна благодаря использованию инструментов технологической платформы Digital Q.DataFlows.

Продукт переведен на централизованный протокол операций. Он позволяет контролировать исполнение цепочек родительских и сопутствующих операций, легко перемещаясь по навигационной цепочке и переходя во вложенные объекты. Непосредственно из протокола можно смотреть диаграммы процесса. В настоящее время функциональность протоколирования действий доступна в виде отдельной библиотеки и может быть интегрирована в любые ИТ-решения на Java. В случае собственной разработки программных продуктов использование готового компонента позволит сократить трудозатраты и время вывода на рынок.

«Управление регламентными операциями» переведено на новую версию технологической платформы Digital Q.Palette, что позволило сделать дизайн интерфейса еще более комфортным для пользователей.

Продукт «Управление регламентными операциями» может быть интегрирован с любыми ИТ-решениями, разработанными как компанией «Диасофт», так и другими вендорами. Взаимодействие может осуществляться через брокер сообщений, к примеру, через инфраструктурную платформу Digital Q.Kafka.

Платформы Digital Q.BPM, Digital Q.DataFlows, Digital Q.Kafka входят в состав экосистемы цифровой трансформации компании «Диасофт».