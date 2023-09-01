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X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием аудиторию старейшего технического университета России

Группа компаний X-Com оснастила компьютерами и мультимедийным оборудованием учебную аудиторию Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Для запуска новых образовательных программ университету потребовалось оснастить аудиторию компьютерами, аудиовизуальной и копировально-печатной техникой. Подрядчик проекта был определен на основании открытого тендера, участниками которого стали ведущие российские поставщики оборудования и системные интеграторы. Одним из ключевых требований к кандидатам было наличие опыта выполнения аналогичных по объему и сложности проектов для государственных образовательных учреждений. Победителем была признана группа X-Com.

Presale-эксперты X-Com проанализировали требования применяемого в учебном процессе программного обеспечения к аппаратной части ПК и составили технические спецификации рекомендованного оборудования. Заказчику предложили компьютеры собственного производства X-Com, отличающиеся наилучшим соотношением цены/производительности и наиболее полно отвечающие его требованиям. Для визуализации учебно-методических материалов в состав решения включен проектор и настенно-потолочный экран Cactus, а печать их обеспечивает монохромное МФУ Pantum. Оборудование интегрировано в информационную систему университета, выполнены пуско-наладочные работы, настройка и тестирование.

В X-Com действует система менеджмента качества, соответствующая международному стандарту ISO 9001-2011 (ISO 9001-2008), что в сочетании с многоуровневой системой тестирования на всех этапах производства, гарантируют высочайшее качество продукции. На все оборудование действует трехлетняя гарантия. Сервисный пакет X-Com и постоянно поддерживаемый склад запасных частей гарантируют оперативное устранение любых возникающих неполадок в работе техники.

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