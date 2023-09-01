«Ростех» создал на основе интернета вещей платформу для управления вооружениями и военными объектами

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал ИТ-решение на основе промышленного интернета вещей, которое позволяет контролировать состояние вооружения, специальной техники, военных объектов – от кораблей и машин до госпиталей и гарнизонов, а также создавать их цифровые двойники. Внедрение системы поможет повысить эффективность эксплуатации военной техники и сооружений, оперативность принятия решений. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Решение представляет собой новый модуль цифровой платформы промышленного интернета вещей IIoT.Istok, созданной специалистами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику») – IIoT.Istok.Military. Программное обеспечение собирает информацию с датчиков, встроенных в оборудование, и отправляет в центр управления.

Модуль позволяет организовать систему мониторинга и управления техническими процессами, а также сформировать цифровой двойник вооружений, спецтехники, инженерной инфраструктуры или технологических установок. За счет сбора и обработки больших данных решение способно обеспечивать прозрачность эксплуатации оборудования и выявлять тренды в его работе, прогнозировать состояние аппаратуры и планировать техническое обслуживание.

«Цифровизация сегодня стала новой точкой роста для военного управления. Модуль IIoT.Istok.Military, как часть платформы промышленного интернета вещей, позволит организовать мониторинг различного оборудования в режиме реального времени и таким образом повысить безопасность и надежность эксплуатации военной техники и сооружений, доступность и достоверность информации, оперативность принятия решений. На данный момент нами разработан прототип нового модуля, а в перспективе система сможет охватить почти весь спектр задач, связанных с повседневной деятельностью вооруженных сил и с управлением жизненным циклом ВВСТ», – сказал Виталий Александров, директор по цифровой трансформации НПП «Исток» им. Шокина.

IIoT.Istok входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», НИИАА, а также «Национальный центр информатизации». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 г. превысила 2,1 трлн руб., доля гражданской продукции составила 44,5%.