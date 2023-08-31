«Первый бит» запустил решение для организации проектной работы

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» выпустил решение для организации проектной работы.

«Бит.управление проектами» — программно-методический комплекс, основанный на российском софте. В отличие от типичных коробочных решений, «Бит.управление проектами» включает в себя не только программное обеспечение, но и обширную методологию, разработанную опытными проджект-менеджерами.

Комплекс условно поделен на четыре модуля.

Информационные технологии — классическая Waterfall, гибкая Agile, а также гибридные варианты, подходящие под запросы конкретного бизнеса. Все согласно ГОСТ и лучшим практикам PMBoK от Института управления проектами. Программное обеспечение — подбор и внедрение отечественных решений, не ограничиваясь одним программным продуктом.

Модуль «Наставничество и обучение» представляет собой авторскую систему консультационной поддержки и наставничества, основанную на лучших мировых методологических практиках. На курсах слушатели изучают основы методологии, инструментарий в виде шаблонов, приобретают практический опыт работы с инструментами. Все записи остаются у клиента, чтобы дать ему возможность обучать новых сотрудников. Их можно сделать системно-ориентированными — например, на основе «1С:Документооборот» или «1С:Управление проектами».

Последний опциональный модуль — Project Managment на аутсорсинге. «Первый бит» может предоставить клиенту опытного менеджера, который возьмет на себя все аспекты проекта: от планирования до выполнения и контроля.

В итоге бизнес получает не просто российскую замену Trello, Jira, Redmine или Microsoft Project, а налаженные «под ключ» бизнес-процессы проектной работы для компании любого масштаба.

«Продукт «Бит.управление проектами» родился как ответ на сложности, возникшие внутри самого Первого Бита. В компании одновременно ведутся более 300 долгосрочных проектов. Уход из страны ведущих зарубежных вендоров стал триггером к поиску отечественных аналогов и ревизии используемых проектных методов», — сказал Юлий Минькин, руководитель департамента проектной деятельности ИТ-интегратора «Первый бит».

В процессе работы возникала сложность в консолидации информации и получения отчетов. Отсутствовала единая система, стандарты для ведения проектов, единая база знаний и библиотеки проектов. Офисы вели свои проекты в разных программных продуктах различных вендоров. Таким образом, вопрос создания корпоративной системы управления проектами встал очень остро.

В итоге ИТ-интегратор создал решение методического сопровождения проектов с использованием программы «1С:Документооборот». Его также интегрировали со всеми используемыми в компании учетными системами: «1С:ЗУП», самописная ERP и корпоративный портал «Битрикс24». Это позволило автоматизировать, унифицировать и оптимизировать проектные процедуры в разных офисах компании.

Дмитрий Малюка, руководитель проектного офиса «Гагаринская», г. Новосибирск, «Первый бит», сказал: «После внедрения «Бит.управление проектами» у меня как у руководителя появилась возможность производить планирование бюджета программы проектов, вести платежный календарь по всем проектам планировать БДР, загрузку проектов т.д. И все в одном месте — это я считаю основным результатом внедрения систем автоматизации».