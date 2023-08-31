Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера»

Передовая инженерная школа «Распределенные системы управления технологическими процессами» Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого качественно поднимает уровень разработок собственных ИТ-продуктов с помощью инструментов платформы «Сфера». Их использование позволит организовать процесс производства решений: от постановки задач до ведения отчетности с визуализацией промежуточных итогов. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Передовые инженерные школы (ПИШ) — федеральный проект Министерства науки и высшего образования, направленный на подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. В России насчитывается 30 ПИШ, которые существуют на базе ведущих вузов страны. Передовая инженерная школа НовГУ работает над продуктовым портфелем для построения отечественных распределенных систем управления, включающим в себя сенсоры, датчики, IIoT.

На текущий момент ПИШ НовГУ отбирает инструменты для создания ИТ-продуктов и обучения студентов. Часть из них являются собственной разработкой вуза, часть — предоставлены платформой «Сфера».

Так, инструмент «Сфера.знания» позволяет структурировать и формализовать информацию, упростив процесс обмена знаниями и совместную работу с данными для всех участников производственного процесса. «Сфера.задачи» предназначен для планирования задач, контроля их выполнения и формирования дорожных карт продукта. «Сфера.документы» помогает сократить время при работе со сложными документами — пользователь может оперативно создавать файлы, переиспользовать их и поддерживать документацию в актуальном состоянии.

До конца 2023 г. платформа «Сфера», разработанная компанией-вендором НОТА, планирует предоставить также ряд инженерных инструментов для организации производственного конвейера: «Сфера.код», «Сфера.дистрибутивы и лицензии», «Сфера.портал разработки» и «Сфера.CI/CD».

«Передовые инженерные школы — глобальный федеральный проект, помогающий формировать кадровый резерв инженеров страны. Для того, чтобы будущие специалисты обладали самыми современными знаниями, их необходимо обучать на инструментах, которые фактически используются крупными корпорациями в разработке продуктов. В дальнейшем мы планируем расширить сотрудничество с инженерными школами и техническими вузами страны, так как это важный фактор, позволяющий в будущем преодолеть кадровый дефицит», — отметил Юрий Мацыгин, руководитель производственного блока вендора отечественного ПО НОТА.

«Платформа «Сфера» динамично развивается: сейчас она включает более 40 инструментов, позволяющих собрать целый конвейер для разработки высокотехнологичных продуктов. Расширение числа пользователей, работа с обратной связью от них будет способствовать быстрому и качественному совершенствованию инструментальной базы и методологического фреймворка», — сказал Максим Кутузов, коммерческий директор платформы «Сфера».

«Большую долю разработок ПИШ НовГУ составляют аппаратно-программные комплексы автоматики, вычислителей, решений в области радиоэлектроники. Запрос нашего индустриального партнера ПАО «Акрон» на разработку и развитие собственных систем управления производством позволил нам поставить еще один акцент в наших компетенциях по созданию исключительно цифровых продуктов. Высококлассные команды разработчиков программных решений, конечно же, должны использовать в своей деятельности качественные инструменты. Именно такие предоставляет нам платформа «Сфера». Важную роль в выборе данной платформы сыграла интеграция инструментов разработки и образования, которая качественно влияет на опережающую подготовку специалистов при работе студентов ПИШ над реальными проектами наших индустриальных партнеров», — отметил Сергей Чеботарев, директор Передовой инженерной школы НовГУ им. Ярослава Мудрого.

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Платформа «Сфера» (SFERA — Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility) — платформа производства ПО, разработка группы «Т1». «Сфера» включает в себя более 40 инженерных инструментов для управления разработкой, тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, а также инженерных инструментов для работы с исходным кодом и инструментами мониторинга рабочих станций и бизнес-процессов. Они интегрированы между собой и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла. Помимо этого, платформа содержит регламентирующую эффективную организацию процессов разработки методологию, которая покрывает восемь основных слоев: процессы сопровождения, управление людьми, стримами и командами, управление разработкой, управление продуктами и сервисами, инженерные практики, культура и ценности и сквозной мониторинг на всех этапах разработки».

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса «T1 CRM», решение для автоматизации работы с задолженностями «T1 CRM Collection», платформа для управления разработкой технологических продуктов «Сфера», комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга «T1 EasyTax», HR-платформа AIR, платформа унифицированных коммуникаций Dion, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет онлайн» и экосистема продуктов в области информационной безопасности «Т1 Watchman Security».