Новый модуль RITM³ позволит снизить количество ДТП на российских дорогах

Компания Simetra разработала новый модуль для цифровой платформы RITM³, он станет доступным для пользователей в сентябре 2023 г. Модуль БДД, предназначенный для аудита текущего состояния безопасности дорожного движения, расширит возможности российского ПО RITM³. Об этом CNews сообщили представители Simetra.

Модуль безопасности дорожного движения в RITM³ – разработка в сфере безопасности дорожного движения на базе математического моделирования с возможностями применения искусственного интеллекта (ИИ).

С помощью модуля можно будет детально проанализировать текущее обустройство дорожной сети, в том числе состояние дорожного полотна. Технология на основе ИИ выявит все отклонения от нормативов, рассчитает прогноз аварийности, определит наиболее опасные участки, и предложит мероприятия по снижению аварийности.

За первые полгода 2023 г. в целом по стране произошло порядка 70 тыс. ДТП, 7 тыс. человек погибло, больше 300 — дети до 16 лет.

«Эти показатели растут, количество аварий увеличивается, о чем говорит официальная статистика, — сказал Дмитрий Ставский, руководитель московского офиса компании Simetra. — Однако современные технологии могут значительно снизить смертность на дорогах. Именно поэтому мы разработали модуль БДД — он помогает проводить аудит существующего уровня обустройства дороги, состояния дорожного полотна и прогнозировать потенциальные места аварийности. Это позволит не только снижать количество смертельных ДТП, но и предотвращать риски возникновения самих столкновений — такая превентивная работа напрямую влияет на безопасность и комфорт передвижения».

Модуль БДД позволит регионам эффективно решать задачи по снижению уровня аварийности, закрепленные в поручениях Президента России и Стратегии безопасности дорожного движения в России.

Модуль будет востребован профильными региональными и федеральными ведомствами, которые управляют дорогами. А также коммерческими организациями, занимающимися строительством и ремонтом дорожного полотна, содержанием и обустройством дорог.

В базовой версии модуля предусмотрены варианты основных мероприятий по организации безопасного движения, регламентированные ГОСТ. В будущем перечень и вариативность мероприятий значительно расширятся – модуль сможет предложить и рассчитать эффективность локальных экспериментальных мер, а также обосновать финансовые затраты на них. Также в архитектуру решения заложено внедрение элементов самообучения и искусственного интеллекта, в т.ч. и расширение предиктивной аналитики.

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Simetra (ООО «А+С транспроект») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.